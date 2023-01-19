Погода в СНГ: снегопады на востоке Казахстана и штормовой ветер в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода ожидается в четверг в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы морозы сникли. Днем в городе минус три и солнечно. А восток Казахстана остается в зоне ненастья. Там снегопады и ветер до 20 метров в секунду. В горах опасность схода лавин. Чтобы обезопасить водителей на перевалах, спасатели устраивают принудительный спуск. Обрушивают тысячи тонн снега. Так, на трассе Усть-Каменогорск – Алтай произвели четыре взрыва. Лавина сходит именно в то место, куда планируют специалисты. При этом опасными остаются еще более 300 участков дорог.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси. Все из-за штормового ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Погоду синоптики обещают облачную, но теплую. В разных районах от нуля до плюс девяти.

Несмотря на рекордную для января температуру, лесники и егеря продолжают подкармливать диких животных. Чтобы звери легче перенесли зимовку, для них организовывают специальные столовые. К примеру, в меню для оленей и косуль – сено и зерно. В каждую кормушку ежедневно насыпают по 50 килограммов.