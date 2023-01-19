ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: снегопады на востоке Казахстана и штормовой ветер в Беларуси

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода ожидается в четверг в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы морозы сникли. Днем в городе минус три и солнечно. А восток Казахстана остается в зоне ненастья. Там снегопады и ветер до 20 метров в секунду. В горах опасность схода лавин. Чтобы обезопасить водителей на перевалах, спасатели устраивают принудительный спуск. Обрушивают тысячи тонн снега. Так, на трассе Усть-Каменогорск – Алтай произвели четыре взрыва. Лавина сходит именно в то место, куда планируют специалисты. При этом опасными остаются еще более 300 участков дорог.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси. Все из-за штормового ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Погоду синоптики обещают облачную, но теплую. В разных районах от нуля до плюс девяти.

Несмотря на рекордную для января температуру, лесники и егеря продолжают подкармливать диких животных. Чтобы звери легче перенесли зимовку, для них организовывают специальные столовые. К примеру, в меню для оленей и косуль – сено и зерно. В каждую кормушку ежедневно насыпают по 50 килограммов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24»​​​​​​​ узнали, какая погода ожидается в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на Крещение установили купель с подогревом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2023
Mir24.TV Belarus
19.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика