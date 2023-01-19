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Погода в СНГ: снегопады на востоке Казахстана и штормовой ветер в Беларуси
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Какая погода ожидается в четверг в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Алматы морозы сникли. Днем в городе минус три и солнечно. А восток Казахстана остается в зоне ненастья. Там снегопады и ветер до 20 метров в секунду. В горах
Беларусь
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси. Все из-за штормового ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Погоду синоптики обещают облачную, но теплую. В разных районах от нуля до плюс девяти.
Несмотря на рекордную для января температуру, лесники и егеря продолжают подкармливать диких животных. Чтобы звери легче перенесли зимовку, для них организовывают специальные столовые. К примеру, в меню для оленей и косуль – сено и зерно. В каждую кормушку ежедневно насыпают по 50 килограммов.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали, какая погода ожидается в странах Содружества.
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