Этап Кубка Содружества по биатлону стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская Швейцария – так спортсмены называют комплекс «Раубичи». Сегодня там стартовал этап Кубка Содружества по биатлону. Секреты подготовки трассы узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Шесть утра, «Раубичи», на стадионе уже работает техника. Трассу фрезеруют, ровняют, нарезают лыжню.

«У техники есть всевозможные приспособления, но не все она может сделать. Вчера ровняли трассу прямо под сильным ливнем. Трасса очень сложно поддается фрезеровке. Она где-то немножечко будет буграми, но дождик сглянцевал – выглядит красиво», – рассказал начальник отдела спортивного обеспечения Глеб Трусов.

В «Раубичах» сегодня плюс два. А чем ниже градус, тем трасса жестче – кататься по ней легче. По этому стадиону почти полвека назад так же по лыжне пронеслись Тихонов, Круглов, Ушаков. А минчанин Юрий Колмаков принес Беларуси первую золотую медаль взрослого чемпионата мира.

«Схематика трасс сохранилась, но трассы стали гораздо шире. До 2014 года асфальтное покрытие было 3,5 метра. Сейчас у нас трассы шириной шесть-семь метров, а есть и участки, где 12 метров», – отметил заместитель директора по административно-хозяйственной части спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась.

Появился новый спринтерский круг. Уровень сложности комплекса – «А». Это значит, что можно принимать хоть чемпионаты мира. Модернизировали и комплекс по фристайлу.

«Таких трасс и в мире немного. Появилась стационарная система снижения на комплексе для фристайла, появились охлаждаемые трамплины», – продолжает Леонид Карась.

Перепад высот на стадионе – 49 метров. Эти трассы считаются одними из самых сложных в Европе. Не зря говорят: «Раубичи» – это белорусская Швейцария. Работают на соревнованиях и волонтеры. Они отвечают за безопасность спортсменов, а за точностью результатов следят около 100 судей.

«У нас порядка 10 судей – международной категории. Даже в России такого нет. Судейский аппарат мы уже накатали. У нас очень много прошло международных крупных соревнований», – отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону, главный судья Кубка Содружества Юрий Альберс.

Сегодня на спринтерскую гонку 7,5 километров вышли женщины. Победила Лариса Куклина из России. А вот общий зачет Кубка Содружества возглавила белоруска Динара Алимбекова-Смольская.