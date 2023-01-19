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Этап Кубка Содружества по биатлону стартовал в Беларуси
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская Швейцария – так спортсмены называют комплекс «Раубичи». Сегодня там стартовал этап Кубка Содружества по биатлону. Секреты подготовки трассы узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Шесть утра, «Раубичи», на стадионе уже работает техника. Трассу фрезеруют, ровняют, нарезают лыжню.
В «Раубичах» сегодня плюс два. А чем ниже градус, тем трасса жестче – кататься по ней легче. По этому стадиону почти полвека назад так же по лыжне пронеслись Тихонов, Круглов, Ушаков. А минчанин Юрий Колмаков принес Беларуси первую золотую медаль взрослого чемпионата мира.
Появился новый спринтерский круг. Уровень сложности комплекса – «А». Это значит, что можно принимать хоть чемпионаты мира. Модернизировали и комплекс по фристайлу.
Перепад высот на стадионе – 49 метров. Эти трассы считаются одними из самых сложных в Европе. Не зря говорят: «Раубичи» – это белорусская Швейцария. Работают на соревнованиях и волонтеры. Они отвечают за безопасность спортсменов, а за точностью результатов следят около 100 судей.
Сегодня на спринтерскую гонку 7,5 километров вышли женщины. Победила Лариса Куклина из России. А вот общий зачет Кубка Содружества возглавила белоруска Динара Алимбекова-Смольская.
В пятницу в «Раубичах»
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Соревнования проводятся на модернизированном спорткомплексе «Раубичи».
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