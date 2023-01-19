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Лукашенко: Попытки удушить Россию и Беларусь провалились
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выполнение Союзных программ и взаимодействие Минска и Москвы на международной арене были основными темами на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает «МИР 24».
Белорусский лидер отметил положительные результаты в экономике Союзного государства по итогам прошлого года. Благодаря уходу западных партнеров сотрудничество укрепилось во многих сферах. Экспорт Беларуси в Россию впервые превысил импорт, а общий товарооборот стал рекордным – больше 40 миллиардов долларов.
Как отметил Сергей Лавров, все поручения президентов Беларуси и России выполняются. Акцент на общую стратегию Минска и Москвы на мировой арене, а также на выполнение 28 Союзных программ.
«Они почти на 70% реализованы. Все идет по графику. И одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве на трехлетку с 2024-го по 2026-ой годы», – сказал глава российского МИД.
Президент высоко оценил взаимодействие министерств иностранных дел Беларуси и России, назвав его образцовым.
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Белорусский лидер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил положительные результаты в экономике Союзного государства по итогам...
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