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Лукашенко: Попытки удушить Россию и Беларусь провалились

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выполнение Союзных программ и взаимодействие Минска и Москвы на международной арене были основными темами на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает «МИР 24».

Белорусский лидер отметил положительные результаты в экономике Союзного государства по итогам прошлого года. Благодаря уходу западных партнеров сотрудничество укрепилось во многих сферах. Экспорт Беларуси в Россию впервые превысил импорт, а общий товарооборот стал рекордным – больше 40 миллиардов долларов.

«Попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим. Тем более этот тяжелый год. Мы определили направления, по которым должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях и России, и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», – заявил Александр Лукашенко.

Как отметил Сергей Лавров, все поручения президентов Беларуси и России выполняются. Акцент на общую стратегию Минска и Москвы на мировой арене, а также на выполнение 28 Союзных программ.

«Они почти на 70% реализованы. Все идет по графику. И одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации договора о Союзном государстве на трехлетку с 2024-го по 2026-ой годы», – сказал глава российского МИД.

Президент высоко оценил взаимодействие министерств иностранных дел Беларуси и России, назвав его образцовым.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил положительные результаты в экономике Союзного государства по итогам...
 
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