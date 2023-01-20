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Активная фаза летно-тактических учений Союзного государства началась в Беларуси

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началась активная фаза летно-тактических учений Союзного государства. Боевые самолеты и вертолеты совершили маневры в трех областях страны – в Минской, Гродненской и Брестской, передает «МИР 24».

Воздушная разведка, авиационное прикрытие государственных объектов, доставка грузов и эвакуация раненых. Эти задачи военные двух стран учатся выполнять совместно. В небо поднимается в основном техника из России. Например, «летающий радар» самолет А-50, который может обнаружить почти любой объект на земле и в воздухе. В Министерстве обороны напомнили, что маневры носят только обучающий характер.

«Предполагается выполнение всего спектра задач, таких как десантные, транспортные, разведывательные и специальные задачи. Морально-психологическое состояние личного состава отличное, готовы к выполнению поставленных задач, взаимодействие налажено на всех уровнях», заявил командир смешанной авиационной базы Владимир Скоркин.

Учения будут проходить до 1 февраля. В них задействуют все аэродромы и полигоны Беларуси. С российской стороны в маневрах принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.



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Учения будут проходить до 1 февраля. В них задействуют все аэродромы и полигоны Беларуси.
 
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