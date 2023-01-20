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Активная фаза летно-тактических учений Союзного государства началась в Беларуси
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси началась активная фаза
Воздушная разведка, авиационное прикрытие государственных объектов, доставка грузов и эвакуация раненых. Эти задачи военные двух стран учатся выполнять совместно. В небо поднимается в основном техника из России. Например, «летающий радар» самолет А-50, который может обнаружить почти любой объект на земле и в воздухе. В Министерстве обороны напомнили, что маневры носят только обучающий характер.
Учения будут проходить до 1 февраля. В них задействуют все аэродромы и полигоны Беларуси. С российской стороны в маневрах принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
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Учения будут проходить до 1 февраля. В них задействуют все аэродромы и полигоны Беларуси.
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