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Лукашенко и Лавров обсудили итоги сотрудничества Союзного государства в 2022 году
19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общий товарооборот России и Беларуси за 2022 год превысил 40 миллиардов долларов. Итоги сотрудничества Союзного государства президент Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер отметил, что в прошлом году
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Товарооборот России и Беларуси по результатам прошлого года превысил $40 млрд.
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