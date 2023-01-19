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Лукашенко и Лавров обсудили итоги сотрудничества Союзного государства в 2022 году

19.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общий товарооборот России и Беларуси за 2022 год превысил 40 миллиардов долларов. Итоги сотрудничества Союзного государства президент Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщает «МИР 24».

«Попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим. Тем более этот тяжелый год. Мы определили направления, по которым должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях и России, и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в прошлом году экспорт Беларуси в Россию впервые превысил импорт. Прогнозы на этот год Лукашенко дает также оптимистичные.



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Товарооборот России и Беларуси по результатам прошлого года превысил $40 млрд.
 
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