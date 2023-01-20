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Лавров и Алейник обсудили кризис ОБСЕ и развитие Союзного государства

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Доверие к ОБСЕ подорвано, а механизмы взаимодействия давно не работают. К такому мнению пришли министры иностранных дел России и Беларуси. Сергей Лавров и Сергей Алейник провели встречу в Минске.

«ОБСЕ в свое время ассоциировалась с общеевропейским домом, сегодня этот дом нуждается в капитальном ремонте. Чтобы этот ремонт осуществить, нужен серьезный конструктивный диалог. Мы этот диалог предлагали более пяти лет назад здесь в Минске. Во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ президент Беларуси выдвигал инициативу о запуске процесса «Хельсинки-2», – заявил Сергей Алейник.

«Как показала практика, ни в отношении России, ни в отношении Беларуси этот западный блицкриг не увенчался успехом. В последние месяцы предпринято немало совместных шагов, которые укрепили экономический суверенитет наших стран. Это в первую очередь проекты в области современных технологий, продовольственной безопасности, транспортно-логистической связанности. На фоне снижения зависимости от стран Запада существенно выросли объемы двустороннего товарооборота, он достиг рекордных показателей в 50 миллиардов долларов», – отметил Сергей Лавров.

На коллегии обсудили и внутренние вопросы Союзного государства. Отметили, что стороны хорошо продвинулись в вопросе интеграции. Работает договор об общих принципах налогообложения, идет унификация таможенных систем. Госдума ратифицировала соглашение о взаимном признании виз. По итогам встречи Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали план консультаций на этот год. Еще один документ касается вопросов обеспечения биологический безопасности Союзного государства.

В следующий раз совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдет в Москве в ноябре.



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Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел России и Беларуси провели встречу в Минске.
 
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