Лавров и Алейник обсудили кризис ОБСЕ и развитие Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Доверие к ОБСЕ подорвано, а механизмы взаимодействия давно не работают. К такому мнению пришли министры иностранных дел России и Беларуси. Сергей Лавров и Сергей Алейник провели встречу в Минске.

«ОБСЕ в свое время ассоциировалась с общеевропейским домом, сегодня этот дом нуждается в капитальном ремонте. Чтобы этот ремонт осуществить, нужен серьезный конструктивный диалог. Мы этот диалог предлагали более пяти лет назад здесь в Минске. Во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ президент Беларуси выдвигал инициативу о запуске процесса «Хельсинки-2», – заявил Сергей Алейник.

«Как показала практика, ни в отношении России, ни в отношении Беларуси этот западный блицкриг не увенчался успехом. В последние месяцы предпринято немало совместных шагов, которые укрепили экономический суверенитет наших стран. Это в первую очередь проекты в области современных технологий, продовольственной безопасности, транспортно-логистической связанности. На фоне снижения зависимости от стран Запада существенно выросли объемы двустороннего товарооборота, он достиг рекордных показателей в 50 миллиардов долларов», – отметил Сергей Лавров.