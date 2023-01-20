Как выбрать платформу для бизнес-аналитики: что есть на рынке после санкций и тенденции развития

Источник материала: ProBusiness

Бизнес-аналитика стала такой же неотъемлемой частью работы любой компании, как выплата налогов или зарплат сотрудникам. Не смотришь на цифры — считай, что вообще не понимаешь, как работает твой бизнес. Так что в Беларуси BI-платформы используются уже давно. Но в 2022 году ситуация изменялась… Некоторые самые популярные инструменты стали недоступны в Беларуси и России из-за санкций. Руководитель проектов компании «Первый БИТ. Минск» Олег Чумаков рассказал «Про бизнес», в каком состоянии сейчас рынок BI-платформ и как выбрать подходящий инструмент.

Что такое BI-аналитика и какая от этого польза бизнесу

— BI (business intelligence) — это цифровая система, которая выполняет автоматизированный поиск, сбор и анализ данных о бизнесе с последующей визуализацией в понятных отчетах/дашбордах.

Основная цель BI — повышение скорости и качества управления компанией или некоммерческой организацией и создание условий для оперативных и при этом эффективных управленческих решений.





Работа BI-системы построена на объединении в режиме реального времени данных из существующих в компании/организации источников информации. Все данные поступают в одно общее большое хранилище, там обрабатываются и сводятся в отчеты.

Чтобы пользоваться BI, не нужно быть обязательно айтишником и иметь какие-то профильные знания. Система работает за вас. Причем по каждой цифре итоговых отчетов (дашбордов) можно быстро посмотреть исходные данные (как эта цифра сформировалась).





Кто использует С какой целью Топ-менеджеры Быстрое принятие управленческих решений

Определение убыточных/прибыльных направлений в компании

Выявление узких горлышек в работе

Мониторинг ключевых показателей

Оценка эффективности использования ресурсов В маркетинге Анализ рынка

Конкурентный анализ

Анализ продуктового портфеля

Сверка данных

Маркетинговые исследования

Прогнозирование спроса/предложения

Анализ эффективности акций

Оценка используемых каналов/инструментов

Выявление новых ЦА В продажах Планирование продаж

Контроль выполнения планов в реал-тайм

Анализ работы сотрудников

Расчет бонусов

Анализ продаж в разных областях

Сегментирование клиентской базы

Мониторинг динамики продаж

Поиск точек роста с учетом разных факторов В управлении финансами Расчет прогнозных значений

Сверка данных

Планирование бюджета

Анализ ДДС

Анализ истории исполнения платежных обязательств

Оперативная консолидация финансовой отчетности В логистике и на складе Разработка производственного плана

Управление поставками в режиме реал-тайм

Анализ карты логистики

Управление складскими остатками

Контроль отгрузки

Анализ поставщиков

Business intelligence в Беларуси

Развитие BI стало результатом тренда на упрощение процесса сбора и обработки аналитики, который, в свою очередь, был логичным продолжением тренда на сбор большого объема данных. Работа компаний и организаций в эпоху огромных информационных потоков все больше усложняется — «переварить» данных надо много, а времени на это мало. Внедряются ERP, CRM, WMS, другие системы с большими массивами данных. Цена ошибки для бизнеса в работе с информацией все больше возрастает. Так спрос породил предложение — BI зашагало по миру.





В Беларуси BI-платформы используются уже давно. Но в 2022 году ситуация резко поменялась. Если раньше самыми популярными системами были инструменты таких мировых лидеров в сфере BI, как Qlik, Tableau, Microsoft, то после их ухода из России и Беларуси, прекратилась и региональная поддержка систем.

А привыкание корпоративного сектора к такому инструменту уже произошло и отказываться от привычного и полезного было болезненно. Поэтому на рынок начали выходить региональные аналоги. На сегодня таковых уже около 50. Не все из них достаточно функциональны. Но минимум треть уже конкурентны даже на уровне лучших мировых систем.





По итогам 2022 года тройку лидеров российских BI-решений сформировали Polymatica, Luxms и Visary BI. Вышедший на рынок только 20 октября 2022 года, PIX BI, тем не менее успел войти в топ-5 за счет интересных решений по сквозной фильтрации, адаптивного интерфейса, визуализации всех данных и включенного в поставку бесплатного цифрового робота RPA.

Характерным отличием рынка Восточной Европы от общемировых тенденций развития BI является использование одновременно нескольких аналитических систем, направленных на решение локальных задач разных подразделений. Мировой же тренд выражается во внедрении единой аналитической системы, являющейся общим цифровым пространством для всей компании. Другим важным отличием является все больший уход мирового тренда в сторону использования облачных решений.

Белорусские ИТ-интеграторы, ранее ориентированные на предложение западных решений — тех же Qlik или Power BI, в 2022 году по сути, потеряли бизнес. Так что ниша в текущий момент свободна и грядет передел рынка.

Тем компаниям, которые уже имеют опыт работы с BI, проще выбирать аналоги — они знают на что ориентироваться. Для остальных приводим алгоритм выбора BI-платформы.

Как выбрать BI-платформу?

Перечислю на что важно обратить внимание при выборе:

1. Пресловутый принцип «одного окна». Вся информация компании — в одной системе.

2. Облако. Хранилище системы должно обладать возможностью масштабирования.

3. Легкая интеграция. Критерий выбора — можно быстро внедрить без помощи IT-специалиста.

4. Визуализация данных. Наличие диаграмм, графиков и информационных панелей в BI-системе помогают пользователям быстро понимать закономерности процессов. При использовании одних лишь таблиц можно упустить из вида очень важные сведения.

5. Наличие расширенной аналитики. Хорошая BI-система должна упрощать задачи за счет автоматизации процесса и выдавать наиболее точный результат. В ней всегда предусмотрена функция обучения пользователя, поиска информации и изменения параметров.

6. Дружелюбный интерфейс. Чтобы в системе могли легко работать все без особой подготовки.

7. Мобильная версия. «Mobile first» никто не отменял.

Для «продвинутых» пользователей BI, уже «испорченных» опытом работы в Qlik & K большое значение имеют следующие факторы:

Легкость миграции с прежней системы на новую.

Фокус поставщика платформы именно на BI-решениях и стратегия развития продукта.

Условия и качество поддержки.

Тренды развития BI

По прогнозам экспертов к концу 2024 года 75% организаций по всему миру начнут внедрять ИИ-алгоритмы, что обеспечит пятикратный рост рынка BI. Динамический анализ данных, нацеленный на пользователя, заменит принцип «укажи и щелкни». Более 33% крупных организаций будут иметь специалистов по анализу решений.

Дальнейшее развитие мирового рынка бизнес-анализа пойдет по пути активного освоения продвинутой аналитики, в том числе предикативного анализа, построения симуляторов и вариативных моделей.

Augmented Business Intelligence (ABI) — это включение в BI искусственного интеллекта, машинного обучения и VR. Слово Augmented можно перевести как «дополненный» — именно такое обозначение и прижилось в русскоязычном сегменте.

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