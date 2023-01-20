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Праздник Крещения в Беларуси: верующие окунаются в купели и набирают святую воду
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси православные христиане отмечают
Окунание для него традиция. Уже пятый год Александр отмечает Крещение Господне на водоемах. Про закаливание не забывает и в течение года. Но сегодня особое настроение.
Традиционный крещенский мороз в этом году не пришел. На улице плюс два, в воде плюс три. Окунание бодрит как никогда. Каждый наделяет этот ритуал своим смыслом.
«Это должно быть в сознании. Ритуал самоочищения какого-то»; «Постоянно проверяю себя. Постоянно хочу какой-то проверки. Это мужское дело»; «Все, кто приходят сюда, большой силы люди, большого духа и большого здоровья»; «Лучше, чем в бане! Самое сложное – это барьер перебороть, когда опускаешься в воду», – говорят верующие.
Священники уверяют: погружение в иордань не таинство. Смывает грехи только искреннее покаяние. Крещенские купели организовали по всей стране. Рядом с каждой места для переодевания и обогрева. Все под контролем спасателей.
В храмах великое освящение воды происходит лишь дважды в год – накануне и в сам праздник Крещения.
Набрать святую воду сегодня можно в любом православном храме. Ею окропляют жилища и даже животных. Считается, что она не портится и хранится больше года. В праздник святую воду можно пить в течение дня. В другие дни желательно с молитвой и натощак.
Крещение завершает период рождественских праздников и колядований. В этот день принято снимать праздничные украшения и убирать их до следующего года.
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Крещение завершает период рождественских праздников и колядований. В этот день принято снимать праздничные украшения и убирать их до следующего года.
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