Праздник Крещения в Беларуси: верующие окунаются в купели и набирают святую воду

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси православные христиане отмечают Крещение . Верующие окунаются в освященные водоемы и обливаются. В столице для этого организовали специальные проруби. А в храмах очереди за святой водой, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Окунание для него традиция. Уже пятый год Александр отмечает Крещение Господне на водоемах. Про закаливание не забывает и в течение года. Но сегодня особое настроение.

«Здоровье, силу, бодрость духа придает. Не болею. Забыл уже, когда в поликлинику ходил и в больницу», – делится верующий Александр.

Традиционный крещенский мороз в этом году не пришел. На улице плюс два, в воде плюс три. Окунание бодрит как никогда. Каждый наделяет этот ритуал своим смыслом.

«Это должно быть в сознании. Ритуал самоочищения какого-то»; «Постоянно проверяю себя. Постоянно хочу какой-то проверки. Это мужское дело»; «Все, кто приходят сюда, большой силы люди, большого духа и большого здоровья»; «Лучше, чем в бане! Самое сложное – это барьер перебороть, когда опускаешься в воду», – говорят верующие.

Священники уверяют: погружение в иордань не таинство. Смывает грехи только искреннее покаяние. Крещенские купели организовали по всей стране. Рядом с каждой места для переодевания и обогрева. Все под контролем спасателей.

«Мы всегда предупреждаем: «Если чувствуете себя хорошо, то три раза окунаетесь, можете пройти по кресту и выйти с обратной стороны», – рассказал водолаз спасательной станции «Вяча» Павел Римик.

В храмах великое освящение воды происходит лишь дважды в год – накануне и в сам праздник Крещения.

Набрать святую воду сегодня можно в любом православном храме. Ею окропляют жилища и даже животных. Считается, что она не портится и хранится больше года. В праздник святую воду можно пить в течение дня. В другие дни желательно с молитвой и натощак.

Крещение завершает период рождественских праздников и колядований. В этот день принято снимать праздничные украшения и убирать их до следующего года.