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Бизнес-инкубатор помогает начать свое дело в Беларуси
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Орша стала лидером среди городов Беларуси по количеству успешных бизнес-проектов. Начинающим предпринимателям здесь помогает
«Здесь есть отверстие, туда помещается ребенок, он внутри стоит и начинает двигать руками и ногами, бегать, как привидение, и это тоже помогает почувствовать себя, где «я». То есть, где закончилось напряжение, там закончился и я», – рассказала предприниматель.
Идею реализовала в бизнес-инкубаторе. Там помогли подобрать форму юридического лица, определили цели и задачи.
Под крылом у бизнес-инкубатора производство зарядных станций для электрокаров. «Зеленого» транспорта в стране все больше, а на рынке почти нет конкурентов. За месяц выпущено уже больше 50 станций, которые смогут зарядить любую модель электротранспорта.
«Все просто, но и одновременно сложно. Есть контроллеры, есть автоматы, есть блоки замены. Контроллеры, которые отвечают за каждый переходник, заряжают любую машину на быстром токе 15 минут», – рассказал бизнесмен.
Стартапом заинтересовались и в России. Партии товара отправятся в Краснодар и Москву. Бизнес-инкубатор помогает не упустить выгодные сделки.
Сейчас в бизнес-инкубаторе 23 проекта – от строительства и сельского хозяйства до IT-сферы. Специалисты сопровождают предпринимателей до момента, пока бизнес не встанет на ноги.
Деятельность бизнес-инкубаторов в стране регулируется законом «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
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Лидером белорусских городов по количеству успешных бизнес-проектов стала Орша.
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