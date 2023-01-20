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Бизнес-инкубатор помогает начать свое дело в Беларуси

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Орша стала лидером среди городов Беларуси по количеству успешных бизнес-проектов. Начинающим предпринимателям здесь помогает бизнес-инкубатор. Какие идеи получили поддержку, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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Кто сможет им воспользоваться и в чем его выгода?
Предприниматель Юлия Кутепова построила необычный бизнес – шьет одежду для детей с аутизмом. Например, жилетки со специальными карманами и сенсорные мешки. Это помогает детям ощущать свое тело и понимать окружающий мир.

«Здесь есть отверстие, туда помещается ребенок, он внутри стоит и начинает двигать руками и ногами, бегать, как привидение, и это тоже помогает почувствовать себя, где «я». То есть, где закончилось напряжение, там закончился и я», – рассказала предприниматель.

Идею реализовала в бизнес-инкубаторе. Там помогли подобрать форму юридического лица, определили цели и задачи.

«Всю документацию нам помогают делать. Поддержка информационная, в том числе юридическая», – отметила Юлия Кутепова.

Под крылом у бизнес-инкубатора производство зарядных станций для электрокаров. «Зеленого» транспорта в стране все больше, а на рынке почти нет конкурентов. За месяц выпущено уже больше 50 станций, которые смогут зарядить любую модель электротранспорта.

«Все просто, но и одновременно сложно. Есть контроллеры, есть автоматы, есть блоки замены. Контроллеры, которые отвечают за каждый переходник, заряжают любую машину на быстром токе 15 минут», – рассказал бизнесмен.

Стартапом заинтересовались и в России. Партии товара отправятся в Краснодар и Москву. Бизнес-инкубатор помогает не упустить выгодные сделки.

«Бизнес-инкубатор всегда нас ведет к пониманию того, что есть льготные кредиты, есть льготы на ввоз электромобилей. Это и финансы, это и производственная часть, нам даже предлагали помещение в 50 тысяч квадратных метров от горисполкома», – сказал глава компании по производству электростанций Александр Киреев.

Сейчас в бизнес-инкубаторе 23 проекта – от строительства и сельского хозяйства до IT-сферы. Специалисты сопровождают предпринимателей до момента, пока бизнес не встанет на ноги.

«Они находятся с нами до тех пор, пока в нас нуждаются. После того как они нас перерастают, они уходят в широкое плавание. Тогда у них появляются собственные юридические отделы, они создают производство», – пояснил заместитель директора Оршанского бизнес-инкубатора Сергей Худолеев.

Деятельность бизнес-инкубаторов в стране регулируется законом «О поддержке малого и среднего предпринимательства».



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Лидером белорусских городов по количеству успешных бизнес-проектов стала Орша.
 
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