Бизнес-инкубатор помогает начать свое дело в Беларуси

Идею реализовала в бизнес-инкубаторе. Там помогли подобрать форму юридического лица, определили цели и задачи.

«Всю документацию нам помогают делать. Поддержка информационная, в том числе юридическая», – отметила Юлия Кутепова.

Под крылом у бизнес-инкубатора производство зарядных станций для электрокаров. «Зеленого» транспорта в стране все больше, а на рынке почти нет конкурентов. За месяц выпущено уже больше 50 станций, которые смогут зарядить любую модель электротранспорта.

«Все просто, но и одновременно сложно. Есть контроллеры, есть автоматы, есть блоки замены. Контроллеры, которые отвечают за каждый переходник, заряжают любую машину на быстром токе 15 минут», – рассказал бизнесмен.

Стартапом заинтересовались и в России. Партии товара отправятся в Краснодар и Москву. Бизнес-инкубатор помогает не упустить выгодные сделки.

«Бизнес-инкубатор всегда нас ведет к пониманию того, что есть льготные кредиты, есть льготы на ввоз электромобилей. Это и финансы, это и производственная часть, нам даже предлагали помещение в 50 тысяч квадратных метров от горисполкома», – сказал глава компании по производству электростанций Александр Киреев.

Сейчас в бизнес-инкубаторе 23 проекта – от строительства и сельского хозяйства до IT-сферы. Специалисты сопровождают предпринимателей до момента, пока бизнес не встанет на ноги.

«Они находятся с нами до тех пор, пока в нас нуждаются. После того как они нас перерастают, они уходят в широкое плавание. Тогда у них появляются собственные юридические отделы, они создают производство», – пояснил заместитель директора Оршанского бизнес-инкубатора Сергей Худолеев.

Деятельность бизнес-инкубаторов в стране регулируется законом «О поддержке малого и среднего предпринимательства».