Погода в СНГ: в Беларуси установилось аномальное тепло, в Казахстане температура возвращается в климатические рамки

В Беларуси температура не хочет уходить в минус. На градусниках плюс восемь. Аномально теплая для января погода держится неделю. Но лопаты коммунальщики не убирают. В большинстве городов – снег, на улицах скользко. Одного из жителей страны так вдохновили сугробы, что он слепил из снега девятиметровый маяк. Держится скульптура благодаря деревянному каркасу. Автор дополнил произведение ледяным плафоном и лампочкой. На создание шедевра ушло больше двух недель. Сколько простоит снежная скульптура, зависит от погоды.

Казахстан

В Алматы минус восемь и солнечно. Северо-западный антициклон прервал поток холодного воздуха на юг страны и возвращает температуру в климатические рамки.

А на Капчагайском водохранилище в Алматинской области сильный ветер и стужа создали удивительный пейзаж. Местные рыбаки выкладывают фото на фоне метровых торосов.