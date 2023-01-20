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Погода в СНГ: в Беларуси установилось аномальное тепло, в Казахстане температура возвращается в климатические рамки

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники Таджикистана сегодня вновь сели за парты. Из-за аномальных холодов зимние каникулы в республике продлевали дважды. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня минус 10 и солнечно, позже потеплеет еще на три градуса. Ясную погоду синоптики обещают и далее по всей республике. Самое время на выходных отправиться в путешествие. Популярное направление в зимнее время – это замерзшее озеро Ара-Коль в Нарынской области, оно находится в трех часах езды от Бишкека. Вода в Ара-Коле полностью замерзает, и на глади озера вырисовываются невероятной красоты узоры. В эти дни сотни отдыхающих прибывают сюда насладиться зимним чудом, чистым воздухом и покататься на коньках.

«Манжерок», «Шерегеш» или «Красная Поляна»

Какой горнолыжный курорт выбрать для активного отдыха?
Беларусь

В Беларуси температура не хочет уходить в минус. На градусниках плюс восемь. Аномально теплая для января погода держится неделю. Но лопаты коммунальщики не убирают. В большинстве городов – снег, на улицах скользко. Одного из жителей страны так вдохновили сугробы, что он слепил из снега девятиметровый маяк. Держится скульптура благодаря деревянному каркасу. Автор дополнил произведение ледяным плафоном и лампочкой. На создание шедевра ушло больше двух недель. Сколько простоит снежная скульптура, зависит от погоды.

Казахстан

В Алматы минус восемь и солнечно. Северо-западный антициклон прервал поток холодного воздуха на юг страны и возвращает температуру в климатические рамки.
А на Капчагайском водохранилище в Алматинской области сильный ветер и стужа создали удивительный пейзаж. Местные рыбаки выкладывают фото на фоне метровых торосов.



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