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Стала известна стоимость первых белорусских ноутбуков
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первые
В ноутбуке 30% отечественных комплектующих. В будущем эту цифру планируют увеличивать. И создадут собственную операционную систему. Пока в продаже только одна модель. Стоит она дешевле зарубежных аналогов – 1600 белорусских или почти 42 тысячи российских рублей.
Разработчики уверены, технические характеристики ноутбуков порадуют покупателей. Одна из моделей весит 1 килограмм 800 граммов. И может работать без подзарядки около восьми часов.
Создать белорусский ноутбук поручил президент страны Александр Лукашенко. Он же одним из первых и протестировал разработку.
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Цена гаджета – 1600 белорусских или почти 42 тысячи российских рублей.
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