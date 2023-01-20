Стала известна стоимость первых белорусских ноутбуков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые белорусские ноутбуки поступили в продажу. Поклонники отечественной техники могут найти их в одном из столичных торговых центров или заказать онлайн. Технику создали в рамках проекта по импортозамещению, передает «МИР 24».

В ноутбуке 30% отечественных комплектующих. В будущем эту цифру планируют увеличивать. И создадут собственную операционную систему. Пока в продаже только одна модель. Стоит она дешевле зарубежных аналогов – 1600 белорусских или почти 42 тысячи российских рублей.

«В течение этого месяца появится еще пять моделей. Модели друг от друга будут отличаться – как в корпусах, так и в технических характеристиках, их конфигурации будут отличные. Наш ноутбук не уступает конкурентам, мы сделали его легким, современным, качественным», – заявил руководитель департамента компьютерной техники предприятия по производству ноутбуков Роман Щепакин.

Разработчики уверены, технические характеристики ноутбуков порадуют покупателей. Одна из моделей весит 1 килограмм 800 граммов. И может работать без подзарядки около восьми часов.

Создать белорусский ноутбук поручил президент страны Александр Лукашенко. Он же одним из первых и протестировал разработку.