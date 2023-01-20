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Fuckuo day КОНФЕРЕНЦИЯ О ГРАНДИОЗНЫХ ПРОВАЛАХ, И ВОЗМОЖНОСТЯХ
20.01.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Самая большая ошибка, которую вы можете совершить в своей жизни — постоянная боязнь ошибаться»
Кто не падал — не вставал и шел вперед. И чтобы найти точки роста, критически важно изучить и сильные, слабые места в компании. Поэтому важно не число провалов, а умение сделать выводы и извлечь выгоду из невыгоды.
3 марта команда «Про бизнес» проводит конференцию полезных выводов «ФАКАП ДЕНЬ-2023». Яркое и неформальное событие, на котором известные бизнесмены честно делятся интересным и полезным, а иногда и просто веселым опытом своих фатальных ошибок. С выводами и рекомендациями :)
«ФАКАП ДЕНЬ-2023» задуман как конференция, где предприниматели, собственники, и топ-менеджеры поделятся со сцены историями эпик фейлов, а также сделают выводы:
В следующей части конференции выступят спикеры по темам:
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Кто не падал - не вставал и шел вперед. И чтобы найти точки роста, критически важно изучить и сильные, слабые места в компании. Поэтому важно не число провалов, а...
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