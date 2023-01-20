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Fuckuo day КОНФЕРЕНЦИЯ О ГРАНДИОЗНЫХ ПРОВАЛАХ, И ВОЗМОЖНОСТЯХ

20.01.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Fuckuo day КОНФЕРЕНЦИЯ О ГРАНДИОЗНЫХ ПРОВАЛАХ, И ВОЗМОЖНОСТЯХ

«Самая большая ошибка, которую вы можете совершить в своей жизни — постоянная боязнь ошибаться»

Кто не падал — не вставал и шел вперед. И чтобы найти точки роста, критически важно изучить и сильные, слабые места в компании. Поэтому важно не число провалов, а умение сделать выводы и извлечь выгоду из невыгоды. 

3 марта команда «Про бизнес» проводит конференцию полезных выводов «ФАКАП ДЕНЬ-2023». Яркое и неформальное событие, на котором известные бизнесмены честно делятся интересным и полезным, а иногда и просто веселым опытом своих фатальных ошибок. С выводами и рекомендациями :) 

«ФАКАП ДЕНЬ-2023» задуман как конференция, где предприниматели, собственники,  и топ-менеджеры поделятся со сцены историями эпик фейлов, а также сделают выводы:

  • Как найти силы и ресурсы, чтобы подняться и идти вперед
  • Делаем из лимона лимонад: учимся извлекать выгоду из невыгодной ситуации?
  • Как принимать решения в условиях стресса конференции расскажут:

В следующей части конференции выступят спикеры по темам:

  • Инструменты мышления: как искать решения — нерешаемых проблем?
  • Как реагировать на критику клиентов и хейт в соцсетях, чтобы обратить проблемы в свою пользу

Следите за новостями на нашем сайте! Совсем скоро мы объявим программу и известных спикеров!

 
Теги: Новости
 
 
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Кто не падал - не вставал и шел вперед. И чтобы найти точки роста, критически важно изучить и сильные, слабые места в компании. Поэтому важно не число провалов, а...
 
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