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Прямое авиасообщение между Уфой и Минском запустят весной
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Между Уфой и Минском весной планируется запустить прямое авиасообщение. Рейсы будут выполнять несколько авиаперевозчиков, сообщает
«Мы также провели переговоры с нашими авиакомпаниями. Весной 2023 года несколько перевозчиков начнут выполнять прямые рейсы из Уфы в Минск. Это важный шаг навстречу форуму и в целом развитию нашего сотрудничества», – сказал Хабиров.
Ранее Башкортостан заявил о заинтересованности в
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Рейсы будут выполнять несколько авиаперевозчиков.
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