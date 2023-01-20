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Прямое авиасообщение между Уфой и Минском запустят весной

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Уфой и Минском весной планируется запустить прямое авиасообщение. Рейсы будут выполнять несколько авиаперевозчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии Радия Хабирова.

«Мы также провели переговоры с нашими авиакомпаниями. Весной 2023 года несколько перевозчиков начнут выполнять прямые рейсы из Уфы в Минск. Это важный шаг навстречу форуму и в целом развитию нашего сотрудничества», – сказал Хабиров.

Ранее Башкортостан заявил о заинтересованности в расширении закупок белорусской техники. По словам главы российского региона, с большим интересом сейчас рассматривается возможность приобретения туристических автобусов «МАЗ», также активно строятся зерносушильные комплексы.



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Теги: Минск
 
 
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