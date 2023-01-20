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«Показали, что мы делать можем все»: Лукашенко посетил выставку научных достижений Беларуси
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить локализацию
Выставку организовали по поручению белорусского лидера, чтобы с изобретениями смог познакомиться любой желающий. В павильоне представлены все научные сферы: от сельского хозяйства до искусственного интеллекта. Показали президенту и новинки отечественной техники: прозрачный телевизор и ноутбук.
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Выставку организовали по поручению белорусского лидера, чтобы с изобретениями смог познакомиться любой желающий.
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