«Показали, что мы делать можем все»: Лукашенко посетил выставку научных достижений Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить локализацию отечественного ноутбука до 70%. Сейчас он только на треть состоит из местных деталей. Глава государства посетил выставку научных достижений страны, передает «МИР 24».

«За что ты меня критиковал – что у меня стоит это «яблоко» на столе – заменили сегодня же. Привезли твой компьютер, поставят президенту на стол, проверят. Вы молодцы. Вы показали, что мы делать можем все. И мы сделаем это. Как бы не было сложно, мы это сделаем», – заявил Лукашенко.

Выставку организовали по поручению белорусского лидера, чтобы с изобретениями смог познакомиться любой желающий. В павильоне представлены все научные сферы: от сельского хозяйства до искусственного интеллекта. Показали президенту и новинки отечественной техники: прозрачный телевизор и ноутбук.