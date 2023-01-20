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«Показали, что мы делать можем все»: Лукашенко посетил выставку научных достижений Беларуси

20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить локализацию отечественного ноутбука до 70%. Сейчас он только на треть состоит из местных деталей. Глава государства посетил выставку научных достижений страны, передает «МИР 24».

«За что ты меня критиковал – что у меня стоит это «яблоко» на столе – заменили сегодня же. Привезли твой компьютер, поставят президенту на стол, проверят. Вы молодцы. Вы показали, что мы делать можем все. И мы сделаем это. Как бы не было сложно, мы это сделаем», – заявил Лукашенко.

Выставку организовали по поручению белорусского лидера, чтобы с изобретениями смог познакомиться любой желающий. В павильоне представлены все научные сферы: от сельского хозяйства до искусственного интеллекта. Показали президенту и новинки отечественной техники: прозрачный телевизор и ноутбук.



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Теги: знакомства
 
 
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Выставку организовали по поручению белорусского лидера, чтобы с изобретениями смог познакомиться любой желающий.
 
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