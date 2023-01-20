Башкортостан заинтересован в расширении закупок белорусской техники

«Мы уже провели переговоры по открытию авиасообщения. В итоге мы сами нашли две авиакомпании, которые с весны начнут летать по прямому рейсу Уфа – Минск. Это очень важно для нашего бизнеса и для дальнейшего гуманитарного, культурного сотрудничества», – заявил Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Таджикистан прорабатывают проект по совместному производству ковров. В перспективе и строительство новых гидроэлектростанций. Таких предварительных договоренностей достигли лидеры двух стран, когда Александр Лукашенко был в Душанбе с официальным визитом.