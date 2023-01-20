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Башкортостан заинтересован в расширении закупок белорусской техники
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Башкортостан заинтересован в расширении закупок белорусской техники. Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров, встречаясь в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает «МИР 24».
В Башкортостане намерены изучить вопрос расширения поставок белорусской техники. По словам главы российского региона, с большим интересом сейчас рассматривается возможность приобретения туристических автобусов «МАЗ», также активно строятся зерносушильные комплексы.
«Мы уже провели переговоры по открытию авиасообщения. В итоге мы сами нашли две авиакомпании, которые с весны начнут летать по прямому рейсу Уфа – Минск. Это очень важно для нашего бизнеса и для дальнейшего гуманитарного, культурного сотрудничества», – заявил Радий Хабиров.
Ранее сообщалось, что Беларусь и Таджикистан прорабатывают
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Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров, встречаясь в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
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