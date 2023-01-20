Деревню атлетов организовали под Минском для участников Кубка Содружества по биатлону

«Шикарная гостиница, очень хорошие, комфортные условия», – отметила российская биатлонистка Алина Кудисова.

«Может, вы привезли какой-то сувенир с собой?», – спрашивает корреспондент.

«Нет, сувениры мы, скорее, из Беларуси в Россию возьмем», – улыбается Алина Кудисова.

Живут спортсменки по два человека в номере. Этакая спортивная коммуналка в миниатюре.

«В период соревнований мы просыпаемся и идем на официальную тренировку. Тренажерный зал рядом, это огромный плюс. Ты можешь туда вечером пойти, над проблемными зонами поработать», – отметила российская биатлонистка Ксения Довгая.

Группа биатлонистов Артема Истомина в «Раубичах» уже три недели. Приехали заранее, на сборы. За это время прошли уже все варианты погоды. И хоть потепление на руку зрителям, спортсменам – дополнительное испытание.

«Мне просто нравятся здесь условия. Условия трассы, рельефа, подготовки стрельбища. Два стрельбища, тренажерные залы и рельеф, какой ты хочешь», – сказал старший тренер сборной России по биатлону Артем Истомин.

График у спортсменов плотный. Установка на восстановительные тренировки.

«Они такие маленькие и точечные. У нас реабилитологи работают и массажисты. При такой погоде энергетические затраты еще больше и нервная система также страдает», – продолжает Артем Истомин.