|
Деревню атлетов организовали под Минском для участников Кубка Содружества по биатлону
20.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комплекс «Раубичи» на время этапов Кубка Содружества превратился в деревню атлетов. Одни гостиницы для российской сборной, другие – для белорусской. Спортсменов тревожить запретили, но корреспонденту «МИР 24» Галине Пузыне в гости к биатлонистам попасть все же удалось.
«Шикарная гостиница, очень хорошие, комфортные условия», – отметила российская биатлонистка Алина Кудисова.
«Может, вы привезли какой-то сувенир с собой?», – спрашивает корреспондент.
«Нет, сувениры мы, скорее, из Беларуси в Россию возьмем», – улыбается Алина Кудисова.
Живут спортсменки по два человека в номере. Этакая спортивная коммуналка в миниатюре.
Группа биатлонистов Артема Истомина в «Раубичах» уже три недели. Приехали заранее, на сборы. За это время прошли уже все варианты погоды. И хоть потепление на руку зрителям, спортсменам – дополнительное испытание.
График у спортсменов плотный. Установка на восстановительные тренировки.
И пока девушки отдыхают, мужчины
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни гостиницы для российской сборной, другие – для белорусской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)