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Вакцина от рака и космические технологии: Лукашенко оценил научные достижения Беларуси
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Ультратонкий, легкий и … прозрачный! Так выглядит телевизор будущего. Разработчики называют его технологией «послезавтрашнего дня». Стену в гостиной он украсит примерно через 10 лет. А вот отечественный ноутбук – уже в продаже. Пока он только на треть «свой», но главное: «мозг» – белорусский.
«Вот это материнская плата основная. Плюс научились и сделали ключи, сделали программу. Программа позволяет управлять всеми системами. Не зависит ни от каких разработчиков», – рассказал генеральный директор управляющей компании-холдинга по производству техники Юрий Предко.
Александр Лукашенко поручил сделать ноутбук отечественным на 70%. А нынешнюю разработку президент протестирует лично.
А местным ученым президент рекомендует сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами. В области искусственного интеллекта они в числе лидеров. Впрочем, и белорусские разработчики далеко продвинулись.
Представлены на выставке и молодежные разработки. В Беларуси пятая часть ученых младше 35. Они занимаются импортозамещением и в медицине, и в космосе. А изобретение батареек и аккумуляторов без лития называют прорывом. Технологию еще предстоит отладить. В составе натрий, аммиак и инновационный графен. Такой аккумулятор экологичнее и дешевле литиевого, а главное – эффективнее.
«Оценили, что на натрии можно сделать мощность, емкость и прочие параметры, которые необходимы для реальной работы, примерно в два с половиной – три раза выше по сравнению с литиевыми», – сказал генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Валерий Федосюк.
Всего в одном павильоне больше тысячи разработок. Электромобили и электродвигатели, роботы, изумруды, которые выращивают за три месяца, вакцина от рака, новые сорта растений для рекордного урожая. Многие технологии уже пользуются спросом за рубежом и окупаются практически на 200%.
Выставка будет работать три дня. Сегодня ее уже посетили несколько тысяч человек.
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Выставку научных достижений страны создали по поручению белорусского лидера, чтобы изобретения смог увидеть каждый.
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