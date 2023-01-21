Вакцина от рака и космические технологии: Лукашенко оценил научные достижения Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил выставку научных достижений страны . В одном павильоне собрали последние разработки. Создали экспозицию по поручению белорусского лидера, чтобы изобретения смог увидеть каждый. На выставке побывала и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ультратонкий, легкий и … прозрачный! Так выглядит телевизор будущего. Разработчики называют его технологией «послезавтрашнего дня». Стену в гостиной он украсит примерно через 10 лет. А вот отечественный ноутбук – уже в продаже. Пока он только на треть «свой», но главное: «мозг» – белорусский.

«Вот это материнская плата основная. Плюс научились и сделали ключи, сделали программу. Программа позволяет управлять всеми системами. Не зависит ни от каких разработчиков», – рассказал генеральный директор управляющей компании-холдинга по производству техники Юрий Предко.

Александр Лукашенко поручил сделать ноутбук отечественным на 70%. А нынешнюю разработку президент протестирует лично.

«За что ты меня критиковал – что у меня стоит это «яблоко» на столе – заменили сегодня же. Привезли твой компьютер, поставят президенту на стол, проверят. Вы показали, что мы делать можем все. И мы сделаем это. Как бы не было сложно, мы это сделаем. Думаю, уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего. Надо с белорусами сотрудничать», – заявил Лукашенко.

А местным ученым президент рекомендует сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами. В области искусственного интеллекта они в числе лидеров. Впрочем, и белорусские разработчики далеко продвинулись.