Сода, зерносушильные комплексы, автобусы: Беларусь и Башкортостан наращивают промышленную кооперацию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленная кооперация – главный элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана, об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он провел встречу с главой российского региона Радием Хабировым, сообщает «МИР 24».

«Успешно реализуется проект, который инициировало правительство Башкортостана, по созданию производства зерносушильных комплексов. Я считаю, что это выгодные договоренности как для башкирских производителей, так и для белорусских потребителей», – отметил Роман Головченко.

В Минске обсудили поставки кальцинированной соды из российского региона. Башкирию интересует белорусская техника: комбайны, автобусы, лифтовое оборудование. Обе стороны уверены: взаимный экспорт нужно наращивать. За прошлый год товарооборот между регионами вырос на 10%.