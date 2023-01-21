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Сода, зерносушильные комплексы, автобусы: Беларусь и Башкортостан наращивают промышленную кооперацию

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленная кооперация – главный элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана, об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он провел встречу с главой российского региона Радием Хабировым, сообщает «МИР 24».

«Успешно реализуется проект, который инициировало правительство Башкортостана, по созданию производства зерносушильных комплексов. Я считаю, что это выгодные договоренности как для башкирских производителей, так и для белорусских потребителей», – отметил Роман Головченко.

В Минске обсудили поставки кальцинированной соды из российского региона. Башкирию интересует белорусская техника: комбайны, автобусы, лифтовое оборудование. Обе стороны уверены: взаимный экспорт нужно наращивать. За прошлый год товарооборот между регионами вырос на 10%.

Сейчас Беларусь активно готовится представить свою продукцию на форуме регионов в Уфе, столице Башкортостана. Он пройдет летом. Традиционно на этой площадке проводят сотни деловых встреч и подписывают десятки контрактов.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский премьер-министр Роман Головченко провел встречу с главой российского региона Радием Хабировым.
 
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