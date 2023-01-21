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Сода, зерносушильные комплексы, автобусы: Беларусь и Башкортостан наращивают промышленную кооперацию
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленная кооперация – главный элемент сотрудничества Беларуси и Башкортостана, об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он провел встречу с главой российского региона Радием Хабировым, сообщает «МИР 24».
В Минске обсудили поставки кальцинированной соды из российского региона. Башкирию интересует белорусская техника: комбайны, автобусы, лифтовое оборудование. Обе стороны уверены: взаимный экспорт нужно наращивать. За прошлый год товарооборот между регионами вырос на 10%.
Сейчас Беларусь активно готовится представить свою продукцию на
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Сода, зерносушильные комплексы, автобусы: Беларусь и Башкортостан наращивают промышленную кооперацию
Белорусский премьер-министр Роман Головченко провел встречу с главой российского региона Радием Хабировым.
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