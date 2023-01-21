Лукашенко поздравил Жапарова с 30-летием установления дипотношений между Беларусью и Кыргызстаном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 30-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает «МИР 24».

«Опираясь на традиции дружбы и уважения, за прошедшие десятилетия наши государства прошли достойный совместный путь. Взаимодействие между Минском и Бишкеком приобрело глубокий и разносторонний характер. Активно развивается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, налажен конструктивный диалог в рамках интеграционных объединений. Выражаю надежду, что совместными усилиями прочный фундамент нашего партнерства будет и далее укрепляться в интересах двух стран и народов», – отметил Александр Лукашенко.

В поздравительном послании, которое поступило в адрес Александра Лукашенко от Садыра Жапарова, президент Кыргызстана отметил, что Бишкек и Минск сумели сохранить и развить двустороннее сотрудничество практически во всех сферах.