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Лукашенко поздравил Жапарова с 30-летием установления дипотношений между Беларусью и Кыргызстаном

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 30-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает «МИР 24».

«Опираясь на традиции дружбы и уважения, за прошедшие десятилетия наши государства прошли достойный совместный путь. Взаимодействие между Минском и Бишкеком приобрело глубокий и разносторонний характер. Активно развивается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, налажен конструктивный диалог в рамках интеграционных объединений. Выражаю надежду, что совместными усилиями прочный фундамент нашего партнерства будет и далее укрепляться в интересах двух стран и народов», – отметил Александр Лукашенко.

В поздравительном послании, которое поступило в адрес Александра Лукашенко от Садыра Жапарова, президент Кыргызстана отметил, что Бишкек и Минск сумели сохранить и развить двустороннее сотрудничество практически во всех сферах.

Ранее сообщалось, что за прошлый год товарооборот между странами вырос в полтора раза. Беларусь поставляет лифты, тракторы, комбайны. Кыргызстан же продает сельхозпродукцию и текстиль. Разрабатывают и проекты совместных производств.



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Теги: Минск
 
 
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В ответ президент Кыргызстана отметил, что Бишкек и Минск сумели сохранить и развить двустороннее сотрудничество практически во всех сферах.
 
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