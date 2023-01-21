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Белоруска Соболенко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Посеянная на турнире под пятым номером представительница Беларуси одолела бельгийку Элизе Мертенс (26-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

В четвертом круге Соболенко встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, 12-й сеяной турнира.

Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема и завершится 29 января. Действующая победительница турнира, австралийка Эшли Барти, в марте прошлого года объявила о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов в поединке третьего круга обыграл Фрэнсиса Тиафо из США и вышел в 1/8 финала Australian Open.



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В настоящее время Арина Соболенко является первой ракеткой Беларуси.
 
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