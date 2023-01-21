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Белоруска Соболенко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Посеянная на турнире под пятым номером представительница Беларуси одолела бельгийку Элизе Мертенс (26-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема и завершится 29 января. Действующая победительница турнира, австралийка Эшли Барти, в марте прошлого года объявила о завершении карьеры.
Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов в поединке третьего круга обыграл Фрэнсиса Тиафо из США и
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В настоящее время Арина Соболенко является первой ракеткой Беларуси.
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