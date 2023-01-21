Белоруска Соболенко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема и завершится 29 января. Действующая победительница турнира, австралийка Эшли Барти, в марте прошлого года объявила о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов в поединке третьего круга обыграл Фрэнсиса Тиафо из США и вышел в 1/8 финала Australian Open .