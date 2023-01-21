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Российский биатлонист Латыпов выиграл гонку на этапе Кубка Содружества в Беларуси
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования
Спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 7,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Вторым стал белорус Дмитрий Лазовский с отставанием в 26,4 секунды (2 промаха), замкнул лидерскую тройку россиянин Василий Томшин (+43,7; 1). В первую шестерку вошли также россияне Антон Бабиков, Карим Халили и Алексей Поварницын.
Этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Беларуси завершится 22 января.
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Спортсмен пробежал дистанцию за 33 минуты 7,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
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