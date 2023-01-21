Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную из Могилевской области

«Поддерживать хоккей в стране. Чтобы еще больше детей приходило. И для людей делать праздник», – поделился нападающий команды президента Беларуси Алексей Шантыка.

«Самое главное, что все получили удовольствие. И зрители, и ребята, которые играют. Это классно, когда столько людей приходят, поддерживают хоккей», – отметил нападающий команды Могилевской области Александр Матерухин.

По традиции после матча игроки команды президента отправили на трибуны десятки игрушек.