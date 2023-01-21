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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную из Могилевской области

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда президента Беларуси обыграла сборную Могилевской области в очередном матче республиканского турнира по хоккею среди любителей, передает «МИР 24».

Встреча прошла на столичной «Олимпик-арене». Хозяева открыли счет уже на третьей минуте матча, а к концу первого периода Николай Лукашенко увеличил преимущество до трех шайб. В последней двадцатиминутке он отличился еще дважды и оформил очередной хет-трик в турнире, за что и был признан лучшим игроком матча.

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Итоговый счет встречи – 7:2. Команда президента сохраняет уверенное лидерство в первенстве страны. Сборная Могилевской области пока не набрала ни одного очка и замыкает таблицу. А в перерыве хоккеисты рассказали, что их мотивирует каждый раз выходить на лед и бороться.

«Поддерживать хоккей в стране. Чтобы еще больше детей приходило. И для людей делать праздник», – поделился нападающий команды президента Беларуси Алексей Шантыка.

«Самое главное, что все получили удовольствие. И зрители, и ребята, которые играют. Это классно, когда столько людей приходят, поддерживают хоккей», – отметил нападающий команды Могилевской области Александр Матерухин.

По традиции после матча игроки команды президента отправили на трибуны десятки игрушек.



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Итоговый счет встречи 7:2. Команда президента сохраняет уверенное лидерство в первенстве страны.
 
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