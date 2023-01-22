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Дешевые кредиты, работа подростков и отель на Бали: новости бизнеса за 16-22 января 2023 года

22.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Дешевые кредиты, работа подростков и отель на Бали: новости бизнеса за 16-22 января 2023 года

Необычный кейс продвижения посуды, проблемы на рынке труда и чек-лист по налогам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

По данным Биржи автоперевозок ATI.SU, спрос на грузоперевозки по территории Беларуси за 2022 год вырос на 90%, то есть почти в два раза.

Исследовательский центр сервиса rabota.by показал в цифрах, что случилось с рынком труда в 2022 году.

Экономика для бизнеса

С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 11% до 10,5% годовых. Такое решение приняло Правление Национального банка Беларуси 18 января 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Полезное для бизнеса

Сделали для вас чек-лист отчетов и деклараций по бизнесу за 2022 год.

Стеклозавод «Неман» раскрыл подробности успешного кейсы продвижения новой окллекции посуды.

Смотрите четыре мотивирующие документалки, которые зарядят на продуктивный 2023 год.

Объясняем, как выбрать платформу для бизнес-аналитики.

Истории бизнеса

Приехать на Бали на зимовку, остаться — и решиться на строительство своего отеля. План, который вполне может реализовать белорусский предприниматель. Как зарегистрировать свое дело в Индонезии и войти на местный рынок недвижимости, порталу «Про бизнес» рассказал основатель EnglishPapa и отеля Aviator Bali Сергей Сулимов.

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Необычный кейс продвижения посуды, проблемы на рынке труда и чек-лист по налогам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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