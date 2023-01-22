Дешевые кредиты, работа подростков и отель на Бали: новости бизнеса за 16-22 января 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Необычный кейс продвижения посуды, проблемы на рынке труда и чек-лист по налогам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

По данным Биржи автоперевозок ATI.SU, спрос на грузоперевозки по территории Беларуси за 2022 год вырос на 90%, то есть почти в два раза.

Исследовательский центр сервиса rabota.by показал в цифрах , что случилось с рынком труда в 2022 году.

Экономика для бизнеса

С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 11% до 10,5% годовых. Такое решение приняло Правление Национального банка Беларуси 18 января 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Полезное для бизнеса

Сделали для вас чек-лист отчетов и деклараций по бизнесу за 2022 год.

Стеклозавод «Неман» раскрыл подробности успешного кейсы продвижения новой окллекции посуды.

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Истории бизнеса

Приехать на Бали на зимовку, остаться — и решиться на строительство своего отеля. План, который вполне может реализовать белорусский предприниматель. Как зарегистрировать свое дело в Индонезии и войти на местный рынок недвижимости, порталу «Про бизнес» рассказал основатель EnglishPapa и отеля Aviator Bali Сергей Сулимов.

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