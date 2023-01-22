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Дешевые кредиты, работа подростков и отель на Бали: новости бизнеса за 16-22 января 2023 года
22.01.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Необычный кейс продвижения посуды, проблемы на рынке труда и чек-лист по налогам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Экономика для бизнеса
С 23 января 2023 года ставка рефинансирования снижается с 12% до 11,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 11% до 10,5% годовых.
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Приехать на Бали на зимовку, остаться — и решиться на строительство своего отеля. План, который вполне может реализовать белорусский предприниматель. Как зарегистрировать свое дело в Индонезии и войти на местный рынок недвижимости, порталу «Про бизнес»
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Необычный кейс продвижения посуды, проблемы на рынке труда и чек-лист по налогам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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