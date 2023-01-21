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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом и пригласил посетить Беларусь
21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны – это Новый год по лунному календарю, сообщает «МИР 24».
Александр Лукашенко
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