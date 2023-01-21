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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом и пригласил посетить Беларусь

21.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны – это Новый год по лунному календарю, сообщает «МИР 24».

«Прошедший год ознаменовался выдающимися достижениями и достойными победами Китайской Народной Республики как внутри страны, так и на международной арене. Весь мир стал свидетелем ярких зимних Олимпийских игр в Пекине, стремительных темпов развития космической программы Китая, активного продвижения инициатив в области глобального развития и безопасности, уверенных шагов на пути к возрождению великой китайской нации и построению социализма с китайской спецификой, а также исторических решений XX съезда Коммунистической партии Китая»», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь, где ему будет оказан самый теплый и радушный прием.



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Белорусский лидер отметил успешное проведение Олимпиады и стремительные темпы развития космической программы КНР.
 
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