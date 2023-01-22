Трактор «Беларус» оснастили китайским двигателем

«Компания будет поддерживать техобслуживание и нести гарантийные обязательства. Специалисты будут наблюдать, мы даем им адреса хозяйств, куда реализуем тракторы, и они берут на учет данную технику», – пояснил Юрий Козловский.

Несмотря на перебои с западными комплектующими, МТЗ по-деловому закрыл 2022 год. Предприятие нарастило объемы, выпустило 38 тысяч единиц техники. На четверть прибавили экспорт. Половина техники уехала в Россию, другая разошлась по всему миру.

«В прошлом году мы поставили тракторы на те рынки, на которые еще не поставляли. Например, в Китайскую Народную Республику, Бенину, Тогу, ЮАР, на Мадагаскар в декабре отправились наши тракторы. Мы планируем, что в 2023 году темп роста экспорта составит не менее 109% по отношению к 2022-му», – заявила пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок.