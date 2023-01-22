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Трактор «Беларус» оснастили китайским двигателем
22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Трактор «Беларус» оснастили двигателем, который поставили из Китая. Его мощность – 350 лошадиных сил. Сейчас агрегат проходит испытания и уже в этом году отправится работать в реальные условия. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.
Китай на пробу передал два двигателя. Один уже тестируют на полигоне завода. Второй – на сборке. Партнеры готовы поставлять каждый месяц по сто таких систем. И сервисный центр уже есть. Обслуживать новые агрегаты будет белорусско-китайская компания – резидент индустриального парка «Великий камень» под Минском.
Несмотря на перебои с западными комплектующими, МТЗ по-деловому закрыл 2022 год. Предприятие нарастило объемы, выпустило 38 тысяч единиц техники. На четверть прибавили экспорт. Половина техники уехала в Россию, другая разошлась по всему миру.
Президент Александр Лукашенко не раз подчеркивал: белорусские и российские производители должны быть не конкурентами, а партнерами. Процесс единой промышленной политики уже запущен. В прошлом году белорусские МТЗ, Гомсельмаш и
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Китай на пробу передал два двигателя. Один уже тестируют на полигоне завода. Второй – на сборке. Партнеры готовы поставлять каждый месяц по сто таких систем.
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