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Трактор «Беларус» оснастили китайским двигателем

22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трактор «Беларус» оснастили двигателем, который поставили из Китая. Его мощность – 350 лошадиных сил. Сейчас агрегат проходит испытания и уже в этом году отправится работать в реальные условия. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказала подробности.

Надежный, экономичный и бюджетный – так говорят конструкторы про новый китайский двигатель. Раньше на топовые модели «Беларуса» устанавливали американские и европейские агрегаты. Но поставки прекратились. Быстро нашли замену не только двигателю. Ко времени пришлась белорусская гидравлика и российская система навигации. Но главное – это сердце трактора.

«Основные изменения при установке данного двигателя затронули систему управления, топливную аппаратуру, воздухоочиститель и глушитель. Больших изменений по сравнению с предыдущими двигателями нет», – рассказал начальник управления конструкторско-экспериментальных работ Минского тракторного завода Юрий Козловский.

Китай на пробу передал два двигателя. Один уже тестируют на полигоне завода. Второй – на сборке. Партнеры готовы поставлять каждый месяц по сто таких систем. И сервисный центр уже есть. Обслуживать новые агрегаты будет белорусско-китайская компания – резидент индустриального парка «Великий камень» под Минском.

«Компания будет поддерживать техобслуживание и нести гарантийные обязательства. Специалисты будут наблюдать, мы даем им адреса хозяйств, куда реализуем тракторы, и они берут на учет данную технику», – пояснил Юрий Козловский.

Несмотря на перебои с западными комплектующими, МТЗ по-деловому закрыл 2022 год. Предприятие нарастило объемы, выпустило 38 тысяч единиц техники. На четверть прибавили экспорт. Половина техники уехала в Россию, другая разошлась по всему миру.

«В прошлом году мы поставили тракторы на те рынки, на которые еще не поставляли. Например, в Китайскую Народную Республику, Бенину, Тогу, ЮАР, на Мадагаскар в декабре отправились наши тракторы. Мы планируем, что в 2023 году темп роста экспорта составит не менее 109% по отношению к 2022-му», – заявила пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок.

Президент Александр Лукашенко не раз подчеркивал: белорусские и российские производители должны быть не конкурентами, а партнерами. Процесс единой промышленной политики уже запущен. В прошлом году белорусские МТЗ, Гомсельмаш и тракторный завод в Петербурге объединились в Союз промышленников «Прогресс». Это еще один шаг к равным возможностям на рынке Союзного государства.



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Китай на пробу передал два двигателя. Один уже тестируют на полигоне завода. Второй – на сборке. Партнеры готовы поставлять каждый месяц по сто таких систем.
 
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