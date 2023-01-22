ТРО БелРос – 25 лет: в чем уникальность мультимедийной платформы Союзного государства?

«У нас есть проект – Первое Союзное радио. Он был запущен несколько лет назад. Это интернет-радиостанция, где у слушателей есть возможность слушать все те программы, которые выходят на союзную тематику на российских и белорусских радиостанциях, а также слушать хорошую музыку», – рассказала руководитель радиовещания ТРО Екатерина Елисеева.

ТРО Союза появилось 25 лет назад, еще до того, как Союзное государство официально появилось на бумаге.

«Договор был подписан 22 января 1998 года особым декретом Высшего госсовета Союзного государства, и подписан президентами на тот момент России и Беларуси Борисом Ельциным и Александром Лукашенко», – сказал председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

Журналисты рассказывали о жизни двух братских народов, даже когда в крепких отношениях появились споры и взаимная критика. С 2007 историки и политологи делали выводы и строили прогнозы в эфире уже собственного телеканала БелРос.

«Телеканал БелРос – это классика советского кинематографа, это золотая коллекция «Беларусь-фильм», это общественно-политические программы, это документальные авторские проекты», – отметила заместитель главного редактора телеканала БелРос Юлия Столбова.

На фестивале документального кино «Евразия.doc» лауреатом стал фильм «Ржев. 500 дней в огне». Это документальный проект ТРО – кадры хроники, истории фронтовиков и процесс создания Ржевского мемориала. Снимать начали, когда на месте грандиозного памятника было пустое поле. В 2020 году Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал вместе.

ТРО сегодня – это мультимедийная платформа. Телеканал, радио, газеты и аккаунты в соцсетях. Темы на каждого зрителя. Герои программы «Партнерство» рассказывают, как это самое партнерство работает не на бумаге, а в жизни.

В тревел-шоу «Карта Родины» никаких преград нет для Артема Скляра. Вот, например, бродит по заброшенному санаторию в центре Сочи. Что такое «батл», продюсеры точно знают. В таком стиле – кулинарное шоу «Братская кухня». Соревнуются повара, конечно, в национальных блюдах России и Беларуси.

Ценителям пищи духовной – «Хит-привет из СССР». История песен, которые знали наизусть, которые с ностальгией вспоминают и любят до сих пор и россияне, и белорусы.