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ТРО БелРос – 25 лет: в чем уникальность мультимедийной платформы Союзного государства?
22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня отмечает 25-летие Телерадиовещательная организация Союзного государства, или привычнее – ТРО БелРос. В медиахолдинге есть телеканал, радио и аккаунты в социальных сетях. О чем уже четверть века узнают зрители и слушатели, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.
«У нас есть проект – Первое Союзное радио. Он был запущен несколько лет назад. Это интернет-радиостанция, где у слушателей есть возможность слушать все те программы, которые выходят на союзную тематику на российских и белорусских радиостанциях, а также слушать хорошую музыку», – рассказала руководитель радиовещания ТРО Екатерина Елисеева.
ТРО Союза появилось 25 лет назад, еще до того, как Союзное государство официально появилось на бумаге.
Журналисты рассказывали о жизни двух братских народов, даже когда в крепких отношениях появились споры и взаимная критика. С 2007 историки и политологи делали выводы и строили прогнозы в эфире уже собственного телеканала БелРос.
На фестивале документального кино «Евразия.doc» лауреатом стал фильм «Ржев. 500 дней в огне». Это документальный проект ТРО – кадры хроники, истории фронтовиков и процесс создания Ржевского мемориала. Снимать начали, когда на месте грандиозного памятника было пустое поле. В 2020 году Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал вместе.
ТРО сегодня – это мультимедийная платформа. Телеканал, радио, газеты и аккаунты в соцсетях. Темы на каждого зрителя. Герои программы «Партнерство» рассказывают, как это самое партнерство работает не на бумаге, а в жизни.
В тревел-шоу «Карта Родины» никаких преград нет для Артема Скляра. Вот, например, бродит по заброшенному санаторию в центре Сочи. Что такое «батл», продюсеры точно знают. В таком стиле – кулинарное шоу «Братская кухня». Соревнуются повара, конечно, в национальных блюдах России и Беларуси.
Ценителям пищи духовной – «Хит-привет из СССР». История песен, которые знали наизусть, которые с ностальгией вспоминают и любят до сих пор и россияне, и белорусы.
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Телерадиовещательная организация Союза была учреждена еще до того, как Союзное государство официально появилось на бумаге.
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