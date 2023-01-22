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«Беларусь интеллектуальная»: ученые показали на выставке более тысячи разработок
22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выставка «Беларусь интеллектуальная» стала местом притяжения в Минске. Беспилотный транспорт, 3D-принтеры и виртуальная реальность – ученым есть, чем удивить. Возле каких разработок делают селфи чаще всего, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Сфотографироваться на фоне этого «беспилотника» хотят десятки людей. Возле разработки толпа. Белорусский вертолет «Хантер» посетителей поражает техническими характеристиками, он весит всего 750 килограммов и легко выполняет любые маневры. Управление автоматизировано. «Начинка» в машине отечественная.
А управляют беспилотниками из этого командного пункта. Тренажер полностью симулирует процесс. На таких уже готовятся летать белорусские пилоты. Но на выставке у симулятора поклонники помладше.
«Этот аппарат используется для управления беспилотными летательными аппаратами различных образцов, туда можно загружать как аппараты нашего производства, так и третьих сторон. Растет спрос и на сопутствующие товары, то есть на тренажеры для операторов, либо на камеры, средства связи», – пояснил представитель научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Глеб Омелькович.
Костюм и очки виртуальной реальности тоже привлекают. Только эту «игру» создали не для забав, а для спасения жизней. Программа моделирует горящее помещение. Спасатели тренируются тушить пожары разной сложности.
Космические аппараты, вакцины, тяжелая техника и съедобные новинки. Ученые показали больше тысячи разработок в разных отраслях. Главное – почти все можно протестировать.
Белорусские разработки заинтересовали и коллег из-за рубежа. Причем покупают не только машины или комбайны, телевизоры или 3D-принтеры. Основной продукт – интеллектуальный. Дороже всего стоят идеи и проекты.
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Беспилотный транспорт, 3D-принтеры и виртуальная реальность. Главное – почти все можно протестировать.
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