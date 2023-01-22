ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Беларусь интеллектуальная»: ученые показали на выставке более тысячи разработок

22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка «Беларусь интеллектуальная» стала местом притяжения в Минске. Беспилотный транспорт, 3D-принтеры и виртуальная реальность – ученым есть, чем удивить. Возле каких разработок делают селфи чаще всего, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сфотографироваться на фоне этого «беспилотника» хотят десятки людей. Возле разработки толпа. Белорусский вертолет «Хантер» посетителей поражает техническими характеристиками, он весит всего 750 килограммов и легко выполняет любые маневры. Управление автоматизировано. «Начинка» в машине отечественная.

«Математика, аэродинамика, конструкторская документация, вся электроника, весь программный продукт, все программные коды, микроконтроллеры – все это сделано у нас. В СНГ машины аналогичной нет», – рассказал главный конструктор компании по производству беспилотных летательных аппаратов Владимир Чудаков.

А управляют беспилотниками из этого командного пункта. Тренажер полностью симулирует процесс. На таких уже готовятся летать белорусские пилоты. Но на выставке у симулятора поклонники помладше.

«Управлять беспилотником прикольно, конечно, врезаешься ты только в землю и больше никуда. Мне очень нравится», – поделился впечатлениями посетитель выставки Александр Новосад.

«Этот аппарат используется для управления беспилотными летательными аппаратами различных образцов, туда можно загружать как аппараты нашего производства, так и третьих сторон. Растет спрос и на сопутствующие товары, то есть на тренажеры для операторов, либо на камеры, средства связи», – пояснил представитель научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Глеб Омелькович.

Костюм и очки виртуальной реальности тоже привлекают. Только эту «игру» создали не для забав, а для спасения жизней. Программа моделирует горящее помещение. Спасатели тренируются тушить пожары разной сложности.

«Все, что происходит с обучающимся в игре, передается через электрические импульсы. Все правильные и неправильные действия человека будут переданы через электрические импульсы ему на кожу, 60 датчиков в костюме установлено. Это даст курсантам возможность без вреда для здоровья обучиться алгоритмам», – отметил старший преподаватель Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Артем Морозов.

Космические аппараты, вакцины, тяжелая техника и съедобные новинки. Ученые показали больше тысячи разработок в разных отраслях. Главное – почти все можно протестировать.

Белорусские разработки заинтересовали и коллег из-за рубежа. Причем покупают не только машины или комбайны, телевизоры или 3D-принтеры. Основной продукт – интеллектуальный. Дороже всего стоят идеи и проекты.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» будет работать до конца выходных. Увидеть отечественные разработки можно с 10:00 до 17:30.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беспилотный транспорт, 3D-принтеры и виртуальная реальность. Главное – почти все можно протестировать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешевые кредиты, работа подростков и отель на Бали: новости бизнеса за 16-22 января 2023 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика