«Беларусь интеллектуальная»: ученые показали на выставке более тысячи разработок

А управляют беспилотниками из этого командного пункта. Тренажер полностью симулирует процесс. На таких уже готовятся летать белорусские пилоты. Но на выставке у симулятора поклонники помладше.

«Управлять беспилотником прикольно, конечно, врезаешься ты только в землю и больше никуда. Мне очень нравится», – поделился впечатлениями посетитель выставки Александр Новосад.

«Этот аппарат используется для управления беспилотными летательными аппаратами различных образцов, туда можно загружать как аппараты нашего производства, так и третьих сторон. Растет спрос и на сопутствующие товары, то есть на тренажеры для операторов, либо на камеры, средства связи», – пояснил представитель научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Глеб Омелькович.

Костюм и очки виртуальной реальности тоже привлекают. Только эту «игру» создали не для забав, а для спасения жизней. Программа моделирует горящее помещение. Спасатели тренируются тушить пожары разной сложности.

«Все, что происходит с обучающимся в игре, передается через электрические импульсы. Все правильные и неправильные действия человека будут переданы через электрические импульсы ему на кожу, 60 датчиков в костюме установлено. Это даст курсантам возможность без вреда для здоровья обучиться алгоритмам», – отметил старший преподаватель Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Артем Морозов.

Космические аппараты, вакцины, тяжелая техника и съедобные новинки. Ученые показали больше тысячи разработок в разных отраслях. Главное – почти все можно протестировать.