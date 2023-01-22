Гонка чемпионов: звезды биатлона России и Беларуси встретились на Кубке Содружества

Тренировки у Майгурова три раза в неделю. Поддерживает форму. А вот о подготовке спортсменов говорит: эпоха значения не имеет. Главное – дисциплина, тренировки и правильное питание.

В форме себя держит и главный соперник Майгурова Сергей Новиков. До сих пор отрабатывает навыки и на равнине, и на профессиональных трассах, но уже как любитель.

«Узнали за три недели до старта. Удалось хотя бы подготовиться. Пострелять не получалось, лыжный ход подтянули», – сказал серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы по биатлону Сергей Новиков.

Точность Новикова во время спортивных гонок была 91%. А сейчас?

«То, что было тогда, уже сложно переносить на данное время. Все уже будет по-другому, все будут в равных условиях», – заявил Сергей Новиков.

Гонка чемпионов – это одиночная смешанная эстафета. Круг в 400 метров. На старте восемь пар участников. Звезды биатлона, которые завершили свою карьеру в спорте, снова вышли на лыжную трассу. Российские спортсмены выступают на лыжах отечественного производства. У них на этих состязаниях первый тест-драйв.



Победителями гонки стали белорусы Екатерина Шумилова и Сергей Новиков. Они провели только одну совместную тренировку за день до соревнований.

«У меня порвалась антабка при стрельбе лежа. Какая-то небольшая суета пошла. Думал, либо ее надевать, либо достреливать патроны. Принял решение моментально: лучше дострелять запасные патроны и бежать», – рассказал Сергей Новиков.

«Стойку удалось нормально отработать. Семь лет не стреляла. И все вспомнила буквально за пару минут», – поделилась впечатлениями победитель и призер чемпионатов Европы по биатлону Екатерина Шумилова.