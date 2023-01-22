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Гонка чемпионов: звезды биатлона России и Беларуси встретились на Кубке Содружества

22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

16 лучших биатлонистов Беларуси и России, которые завершили карьеру, собрались в Раубичах на общей гонке. Все участники – олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. Они пример и для начинающих, и для действующих спортсменов. Особенности подготовки к уникальной гонке узнала корреспондент «МИР24» Галина Пузына.

На старт спустя 20 лет. Виктор Майгуров завершил карьеру, но сделал исключение. Дважды призер Олимпийских игр. В копилке – восемь медалей чемпионата мира. В своей карьере выступал за три страны: Советский Союз, Беларусь и Россию. А на Кубке Содружества из зрителя перешел в участники.

«Идеально, конечно, когда солнце. Но сегодня, мне кажется, немного подсушило. Более жесткая трасса. Думаю, спортсменам сегодня будет полегче, и скорость повыше», – отметил двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и многократный призер чемпионатов мира Виктор Майгуров.

Тренировки у Майгурова три раза в неделю. Поддерживает форму. А вот о подготовке спортсменов говорит: эпоха значения не имеет. Главное – дисциплина, тренировки и правильное питание.

В форме себя держит и главный соперник Майгурова Сергей Новиков. До сих пор отрабатывает навыки и на равнине, и на профессиональных трассах, но уже как любитель.

«Узнали за три недели до старта. Удалось хотя бы подготовиться. Пострелять не получалось, лыжный ход подтянули», – сказал серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы по биатлону Сергей Новиков.

Точность Новикова во время спортивных гонок была 91%. А сейчас?

«То, что было тогда, уже сложно переносить на данное время. Все уже будет по-другому, все будут в равных условиях», – заявил Сергей Новиков.

Гонка чемпионов – это одиночная смешанная эстафета. Круг в 400 метров. На старте восемь пар участников. Звезды биатлона, которые завершили свою карьеру в спорте, снова вышли на лыжную трассу. Российские спортсмены выступают на лыжах отечественного производства. У них на этих состязаниях первый тест-драйв.

Победителями гонки стали белорусы Екатерина Шумилова и Сергей Новиков. Они провели только одну совместную тренировку за день до соревнований.

«У меня порвалась антабка при стрельбе лежа. Какая-то небольшая суета пошла. Думал, либо ее надевать, либо достреливать патроны. Принял решение моментально: лучше дострелять запасные патроны и бежать», – рассказал Сергей Новиков.

«Стойку удалось нормально отработать. Семь лет не стреляла. И все вспомнила буквально за пару минут», – поделилась впечатлениями победитель и призер чемпионатов Европы по биатлону Екатерина Шумилова.

Призерам вручили талисманы соревнований, цветы и лыжероллеры белорусского производства. Так спортивную форму можно будет поддерживать и летом.



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Все участники – олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. Они пример и для начинающих, и для действующих спортсменов.
 
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