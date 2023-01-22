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Гонка чемпионов: звезды биатлона России и Беларуси встретились на Кубке Содружества
22.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
16 лучших биатлонистов Беларуси и России, которые завершили карьеру, собрались в Раубичах на общей гонке. Все участники – олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. Они пример и для начинающих, и для действующих спортсменов. Особенности подготовки к уникальной гонке узнала корреспондент «МИР24» Галина Пузына.
Тренировки у Майгурова три раза в неделю. Поддерживает форму. А вот о подготовке спортсменов говорит: эпоха значения не имеет. Главное – дисциплина, тренировки и правильное питание.
В форме себя держит и главный соперник Майгурова Сергей Новиков. До сих пор отрабатывает навыки и на равнине, и на профессиональных трассах, но уже как любитель.
Точность Новикова во время спортивных гонок была 91%. А сейчас?
Гонка чемпионов – это одиночная смешанная эстафета. Круг в 400 метров. На старте восемь пар участников. Звезды биатлона, которые завершили свою карьеру в спорте, снова вышли на лыжную трассу. Российские спортсмены выступают на лыжах отечественного производства. У них на этих состязаниях первый тест-драйв.
«Стойку удалось нормально отработать. Семь лет не стреляла. И все вспомнила буквально за пару минут», – поделилась впечатлениями победитель и призер чемпионатов Европы по биатлону Екатерина Шумилова.
Призерам вручили талисманы
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Все участники – олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. Они пример и для начинающих, и для действующих спортсменов.
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