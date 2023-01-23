Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, сообщает «МИР 24».

В 1/8 финала спортсменка оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии. Поединок продолжался полтора часа и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Ее соперница выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал белорусская теннисистка сыграет с лучшей в матче между хорваткой Донна Векич и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.