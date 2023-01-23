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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, сообщает «МИР 24».

В 1/8 финала спортсменка оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии. Поединок продолжался полтора часа и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Ее соперница выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного.

За выход в полуфинал белорусская теннисистка сыграет с лучшей в матче между хорваткой Донна Векич и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Australian Open вышла белорусская теннисистка Виктория Азаренко.



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В 1/8 финала белорусская спортсменка оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии.
 
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