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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, сообщает «МИР 24».
В 1/8 финала спортсменка оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии. Поединок продолжался полтора часа и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.
Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Ее соперница выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного.
За выход в полуфинал белорусская теннисистка сыграет с лучшей в матче между хорваткой Донна Векич и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.
Ранее сообщалось, что в четвертьфинал Australian Open вышла белорусская теннисистка
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В 1/8 финала белорусская спортсменка оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии.
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