«Нужно создавать возможности, а не ждать их появления». В Беларуси появилась стартап-студия, которая хочет заниматься управляемой инкубацией проектов

Источник материала: ProBusiness



Ольга Ротько. Фото предоставлены героиней.

«Сейчас подходящий момент, чтобы объединять экспертов, активных людей, создавать команды и работать со стартапами», — считает основатель управляющей стартап-студии «Spark venture studio», партнер Zborka labs Ольга Ротько. Она рассказала «Про бизнес» о том, как возникла идея и как планируется ее развивать и монетизировать.

Почему мы создаем новую бизнес-модель?

— У меня стратегия по жизни «развивать и развиваться». Я более 15 лет работала в разных проектах на управленческих должностях, консалтинге, менторстве, инвестиционном фонде, сопровождала проекты трансформаций, изменений и пришла к выводу, что иногда лучше сделать что-то новое, чем переделывать старое.

Мне было ясно, что продолжение развития будет в сегменте стартапов, поскольку эти проекты даже в рамках корпораций вызывали у меня наибольший интерес: у нас совпадение по скорости и потенциалу.

Я исследовла бизнес-модели, чтобы понять, где ограничения систем, как учесть специфику среды, общалась со стартапами и выясняла, в чем фаундеры видят ценность, а где узкие места. Одновременно формировались видение и миссия, ведь то, куда мы идем, должно быть нам гармонично.

Если объяснять терминами корпоративного мира, то стартап-студия — это компания, которая создает и поддерживает развитие стартапов. В венчурном мире бы сказали, что это венчурная студия, company builder. Это направление активно развивается за рубежом, считается более эффективным, чем подход инвестиционных фондов.

Можно сказать, что это инкубатор, который выводит проекты с нуля и собирает команды самостоятельно. Но, в отличие от инкубатора, где предоставляется площадка, доступ к сообществу и менторинг, это управляемый процесс. Наша студия оказывает помощь с работой над идеей, тестированием гипотез, формированием команды, привлечением финансирования, трэкшном, менторингом.

Мы даем то, что на начальных этапах проекта нельзя купить: опыт маркетологов, аналитиков, юристов и другое. Точнее, купить можно, но час таких консультаций стоит от 100 евро и выше, а у стартапов таких денег нет.





Приоритетные направления

Нам интересны направления, улучшающие качество жизни людей. Поэтому мы начинаем трэк студии с EdЕech, несмотря на то, что с точки зрения моделей монетизации это непростой сегмент.

EdTech (от англ. education — «образование» и technology — «технология») в широком смысле — сектор, который за счет технологий позволит увеличить эффективность обучения, улучшения навыков, состояния, способностей людей; это собирательное название любых технологий для образовательного процесса.

Скорость развития технологий, новые профессии и тренды, смена культур ведут к life time learning концепции всех, кто хочет развиваться и быть актуальным. По экспертным оценкам , в 2021 году объем рынка EdTech оценивался в $ 254,8 млрд. Ожидается, что по итогу 2022 года индустрия EdTech преодолеет планку $ 300 млрд, а в 2027 году достигнет $ 605,4 млрд. При этом годовой прирост будет на уровне 15,52% на протяжении всего периода.





В EdTech много направлений. Сегменты развития навыков и способностей, управление вовлеченностью и производительностью, управление физическим и ментальным здоровьем и состоянием, повышение квалификации, менторинг интересны своим влиянием на качество жизни людей и увеличение адаптивности не только за счет контента, но и самой технологии.

Что мы делаем

По сути, сейчас на нашем рынке нет больших игроков, вовлекающих думающих людей. Тот, кто создаст систему с развивающейся гибкой моделью взаимодействия, получит доступ к потенциалу людей. Именно поэтому наша модель актуальна.

Мы прорабатываем сектор, определяем потребность рынка, помогаем найти идею, отбираем людей для проекта, формируем его с нуля, менторим, прототипируем будущий продукт. Мы курируем команды, обучаем, направляем, помогаем искать экспертов и сокращать количество ошибок — обучение действием. Даже когда стартап начинает сам заниматься маркетингом, у нас есть специалист, который может поделиться опытом и быстрей продвигать идею.

Я основной фаундер и СЕО проекта. Мы собираем команду, чтобы иметь внутреннюю экспертизу студии на всех этапах развития до конца seed, привлекаем доменных экспертов (EdTech в данном случае).

Как это работает

Сама технология состоит из несколько этапов:

1. Генерация идей. Мы используем технологию «Форсайт», которая позволяет определить, куда идет сектор, какие у него тренды, проблемные поля. Это такая закрытая вечеринка, куда приглашаем экспертов, инвесторов, участников проектов, психологов и других участников. В среднем этот этап длится 2−3 дня. После определения, какие направления являются наиболее интересными, проводим сессии для генерации гипотез, каким образом решать поставленные задачи.





2. Проработка гипотез после определения задач, выбор CEO/руководителей проектов. Выбираем самые интересные идеи, которые быстро можно протестировать, приглашаем руководителей проектов / CEO/ продактов для совместного развития гипотез и их тестирования.

3. Формирование команд с необходимой для стадии экспертизой. Планируем собрать 10 команд. Их задача — пройти CustDev и развивать проект. Некоторых людей мы зовем еще с первого этапа. Все зависит от человека, как он себя проявляет, ведет, какие у него знания. Этот этап длится 1−2 месяца.

CustDev (Customer Development — развитие клиента) — это подход к созданию стартапов, бизнеса, новых продуктов или услуг, в котором важнейшим аспектом являются клиенты и решение их проблем. Данный метод позволяет найти ответ на любую продуктовую проблему потребителя.

4. Прототипирование, коллаборация и консультации с экспертами. После прототипирования продолжат работу 5−6 команд. Да, это высокая конверсия, мы ее ждем потому, что у нас уже есть анализ рынка, понимание потребности клиента, поддержка экспертов. Команда студии и приглашенные консультанты и менторы будут тесно взаимодействовать с командами.

Прототипирование — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности будущего продукта/изделия, для анализа работы системы в целом. На этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система. Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы.

5. Seed. Это стадия развития стартапа. Мы тестируем продукт и канал продвижения продукта, развиваем команды.

6. Привлечение инвестиций. Этот этап начинается примерно через 6−9 месяцев. Но это идеальный вариант — кто-то выходит на этот этап за год-два, а некоторые команды — за пару месяцев. На рынке есть корпорации, которым это интересно. Наша задача — найти инвесторов и спонсоров, чтобы помогать этим проектам.

На рынках отличаются подходы в работе со стартапами в разных бизнес-моделях: студии могут договариваться о 40%-80% долей в проектах, инкубаторы — 3−15%. Мы хотим работать в партнерских отношениях, поэтому формируем вестинг под доли фаундеров и команды до 80% в проекте. При этом в части обучения коллаборируемся со Zborka labs, когда необходимо. Если проект развивается — фаундер и команда поэтапно увеличивают доли в проекте.

Вестинг — схема получения акций компании в зависимости от проработанного в ней времени.

У нас нет задачи все делать за команды. Мы мониторим, делимся экспертизой, помогаем их развитию, а «едут» они сами. Тогда команды быстро обучатся, не тратя время на «не знаю, чего не знаю, потому не могу спросить», и не утратят упорство и гибкость, которая им понадобится для роста.

Я за то, чтобы создавать возможности, не ждать их появления. Да, сейчас непростой период. И часть людей замерли, но есть и те, кто ищет, куда двигаться и что делать. Я вижу это по отклику, когда рассказываю о студии.





Похожих проектов пока в Беларуси нет. Есть инкубаторы, акселераторы — но это другая модель, мы даже не конкуренты. И мы предлагаем партнерство как проектам, так и менторам/эдвайзерам, с которыми мы взаимодействуем в EdTech трэке.

Сложность этого проекта — в донесении ценности и модели. То есть нужно погрузить людей, чтобы они поняли формат взаимодействия и мы могли совместно создавать возможности, строить вместе бизнес. У нас нет задачи сделать что-то один раз, цель — создать саморазвивающуюся систему.

Сейчас мы полностью сами финансируем нашу идею и вкладываемся в нее самостоятельно. Мы в начале запуска потока проектов в Edtech и уже видим отклик партнеров, у которых есть интерес к сотрудничеству и людей, которые видят возможности взаимодействовать с нами в роли менторов, экспертов, партнеров.

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