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Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила китаянку Чжу Линь в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и вышла в 1/4 финала.
Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси, посеянной на турнире под 24-м номером. На корте спортсменки провели 2 часа 40 минут.
В четвертьфинале побеждавшая на Australian Open в 2012 и 2013 годах Азаренко встретится с третьей сеяной американкой Джессикой Пегулой.
Ранее в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии пробилась казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она
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В матче четвертого круга она победила китаянку Чжу Линь.
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