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Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила китаянку Чжу Линь в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и вышла в 1/4 финала.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси, посеянной на турнире под 24-м номером. На корте спортсменки провели 2 часа 40 минут.

В четвертьфинале побеждавшая на Australian Open в 2012 и 2013 годах Азаренко встретится с третьей сеяной американкой Джессикой Пегулой.

Ранее в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии пробилась казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она обыграла первую ракетку мира – польку Игу Швентек.



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В матче четвертого круга она победила китаянку Чжу Линь.
 
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