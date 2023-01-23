Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила китаянку Чжу Линь в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и вышла в 1/4 финала.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу представительницы Беларуси, посеянной на турнире под 24-м номером. На корте спортсменки провели 2 часа 40 минут.

В четвертьфинале побеждавшая на Australian Open в 2012 и 2013 годах Азаренко встретится с третьей сеяной американкой Джессикой Пегулой.