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Погода в СНГ: метель на севере Казахстана, без осадков и солнечно в Армении

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы объявлен в Москве. Днем будет облачно, без осадков и температура минус три. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы с утра минус 14, морозно, солнечно и без осадков. На севере и востоке Казахстана – метель и сильный ветер. Буран разыгрался еще накануне вечером. Из-за плохой видимости участок трассы Омск – Майкапшагай закрыли. Намело полметра снега. Шесть машин, в том числе и грузовые, застряли. В снежной западне оказались 14 человек. Вызволяли пленников непогоды спасатели и сотрудники дорожных служб. Уже с утра движение по всем направлениям открыли.

Кыргызстан

В Бишкеке шесть градусов. Январские морозы не отступают. Ночью температура опускается до минус 13. Продолжительные холода стали испытанием на прочность для энергосистемы страны. Потребление электричества достигло рекордных 77 миллионов киловатт-часов. Энергетики вынуждены проводить временные отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Если этого не делать, то объем воды в Токтогульском водохранилище, которое питает главную ГЭС страны, опустится до критического уровня уже к весне. Чтобы восполнить дефицит, страна закупит два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в Казахстане и Туркменистане.

Армения

В Армении без осадков и солнечно. В столице воздух прогреется до плюс восьми. Но о стабильном потеплении говорить пока рано. В ночные часы в северных регионах страны 14 градусов мороза. Из-за перепадов температуры на участке «Мегру сар» Сюникского региона образовался туман. По-прежнему закрыт проезд от метеостанции «Амберд» к одноименной крепости и озеру Кари. МЧС страны предупреждает водителей о необходимости соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров на дороге и при неблагоприятных погодных условиях по возможности отказаться от поездки.

Беларусь

В Беларуси 2 – 4 градуса тепла и без осадков. Местами дождь. Снег в столице надолго не задерживается и быстро тает, в отличие от пригорода. Так, в спорткомплексе «Раубичи» настоящую зиму обещают до середины марта. На стадионах укатали искусственное покрытие. Толщина слоя – около метра.

«Этого будет достаточно, до весны при самых-самых жестких плюсах», – сказал заместитель директора по административно-хозяйственной части спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась.

Зрителей, которые хотят погрузиться в спортивную зиму, ждут в «Раубичах» на соревнованиях по биатлону с 26 по 29 января.



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