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Соболенко и Азаренко нацелились на финал Australian Open

23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко впервые сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Белорусский финал на Открытом чемпионате Австралии – фантастика или реальность? С верха турнирной сетки к главному матчу уверенно движется экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. С нижней части к финалу идет Арина Соболенко. Обе девушки в прекрасной форме. У Соболенко этот год начался просто прекрасно: пока она не проиграла соперницам ни одного сета, победила на турнире в Аделаиде, который называют разминкой перед Australian Open, и, главное, усовершенствовала подачу, что придало ей столь необходимую уверенность.

«Пробовали очень много. Думали, что уже и с головой проблема, и с техникой, и неправильно работаем. Думали, что все неправильно. В конце начали работать с биомеханикой. Это была единственная вещь, которая помогла. Поменяли биомеханику, я стала больше понимать, как это вообще работает», – рассказала Соболенко.

Но нельзя скидывать со счетов казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Прошлогодняя победительница Уимблдона получила от организаторов низкий номер посева и самые дальние корты, а ее шансы на победу оценивались меньше 1%. Однако сегодня она уже в восьмерке сильнейших, проиграла всего один сет и выбила из борьбы первую ракетку мира грозную Игу Швентек.

Четвертьфиналистки заработали каждая по 373 тысячи долларов на кортах Мельбурна. Столько же, кстати, заработали и мужчины, пробившиеся в эту стадию турнира.

Фантастический матч сегодня выдал россиянин Андрей Рублев. Соперник ему достался крайне непростой. Молодого и дерзкого датчанина Хольгера Руне уже окрестили грозой опытных теннисистов. В пятом сете Андрей уступал 2:5, однако выровнял игру, довел партию до супер тай-брейка и победил. В 1/4 финала пробился еще один россиянин Карен Хачанов.

Четвертьфинальные матчи начнутся во вторник с 3 часов утра по московскому времени, и нам есть за кого поболеть.



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Четвертьфинальные матчи начнутся во вторник с 3 часов утра по московскому времени.
 
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