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Соболенко и Азаренко нацелились на финал Australian Open
23.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сильнейшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко впервые сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Белорусский финал на Открытом чемпионате Австралии – фантастика или реальность? С верха турнирной сетки к главному матчу уверенно движется экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко. С нижней части к финалу идет Арина Соболенко. Обе девушки в прекрасной форме. У Соболенко этот год начался просто прекрасно: пока она не проиграла соперницам ни одного сета, победила на турнире в Аделаиде, который называют разминкой перед Australian Open, и, главное, усовершенствовала подачу, что придало ей столь необходимую уверенность.
Но нельзя скидывать со счетов
Четвертьфиналистки заработали каждая по 373 тысячи долларов на кортах Мельбурна. Столько же, кстати, заработали и мужчины, пробившиеся в эту стадию турнира.
Фантастический матч сегодня выдал россиянин Андрей Рублев. Соперник ему достался крайне непростой. Молодого и дерзкого датчанина Хольгера Руне уже окрестили грозой опытных теннисистов. В пятом сете Андрей уступал 2:5, однако выровнял игру, довел партию до супер тай-брейка и победил. В 1/4 финала пробился еще один россиянин Карен Хачанов.
Четвертьфинальные матчи начнутся во вторник с 3 часов утра по московскому времени, и нам есть за кого поболеть.
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Четвертьфинальные матчи начнутся во вторник с 3 часов утра по московскому времени.
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