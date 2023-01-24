Талантливые белорусы получили гранты президента Александра Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

50 талантливых белорусов удостоились грантов президента. Среди них травматолог-ортопед Андрей Деменцов. Средства помогут ему усовершенствовать методы лечения детей. Выделили деньги и учителю игре на цимбалах Марии Кучинской. На них педагог отправит своих учеников на международный конкурс. С лауреатами встретилась корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Маленького Богдана не догнать, притом что нога у трехлетнего мальчика в гипсе. И руку он повредил из-за неудачного падения. «Деформация стопы» – диагноз врожденный. Массаж, бассейн, ЛФК не помогли. Пришлось оперировать.

«Сейчас два года у нас будет ортопедическая обувь, она и так у нас есть, но сейчас меняем, потому что стопа ровнее становится. Два года на реабилитацию будем ездить и восстанавливать ножку. Через два года, возможно, будет операция на вторую ножку», – рассказала мама Богдана Виктория Никонович.

Детей с похожим диагнозом – один на тысячу. Классический протокол лечения, говорит врач Андрей Деменцов, не всегда дает положительный результат. Доктор придумал свой метод, который нигде не описан. Задача была – удлинить ахиллово сухожилие малоинвазивным способом.

«У нас получается вместо двух разрезов один. Этот разрез небольшой, и внутри мы приносим пациенту меньше травм. Мы избегаем повреждения сосудов, нервов, не повреждаем вены. Меньше рубцевания, меньше нарушается питание костей стопы. Мы надеемся, что они не будут так деформироваться, как после классических доступов», – рассказал кандидат медицинский наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 6-й больницы Минска Андрей Деменцов.