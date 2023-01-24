Источник материала: ProBusiness

Основатель и совладелец компании amoCRM , а также автор книги «Продажи людям» Михаил Токовинин стал заниматься предпринимательством еще в школе — перепродавал подержанную компьютерную технику. У Михаила было несколько бизнесов и немало ошибок перед тем, как ему удалось создать устойчивую и успешную компанию, котрольный пакет которой в итоге выкупил гигант «1С». Но ко всем своим промахам бизнесмен относится философски.

Михаил Токовинин выступит 7 апреля 2023 года в Минске на «HI-TECH FORUM: EVOLUTION» и расскажет, как сохранить бизнес и продажи, когда рынок падает. Редакция «Про бизнес» собрала несколько ярких цитат спикера.

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«Я не ожидал, что люди будут носить в карманах „лопаты“»

«Каждый месяц, как минимум, я ловлю себя на мысли: „Ну ты и дурак! Как же ты так мог сделать…“ Это примерно так же, как играть в шахматы — и вдруг не заметить партию, сценарий, а потом расстроиться, что ты его до этого не разглядел. И это происходит постоянно. У тебя есть какие-то мнения, предубеждения, почему это взлетит, а это — нет. А потом все оказывается по-другому, и ты думаешь: „Эх…“

Например, когда-то я очень верил, что планшеты победят. И когда мы делали редизайн в 2014 году, все было сделано „под палец“. А оказалось, что смартфоны победили планшеты и большая часть работы осталась просто в вебе. Это была моя ошибка, которая стоила большого количества времени и ресурсов компании. Я не ожидал, что люди будут носить в карманах „лопаты“».

«Бизнес — это плохая идея»

«В бизнес идут не осознанно, а потому, что не могут не идти. Я сторонник того, что в бизнес умные не идут. Туда идут отважные. Вообще бизнес — это плохая идея. И большинство людей принимают правильное решение туда не идти. Вероятность успеха крайне низкая: большинство бизнесов заканчиваются провалом. Но есть люди с какой-то мутацией, особенностью, которые не могут это не делать.

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И в этом нет ничего крутого. Чаще всего это выглядит, как ужас и недоразумение. Весь мой первый бизнес так и выглядел. Вот ты встречаешься с одноклассниками, а у них у всех уже работа, зарплата, машина, походы в бары… И только у тебя — бизнес. Большинство бизнесов так и заканчиваются. При этом все бизнесмены — безумно оптимистичные. Нездорово оптимистичные. Ну есть у человека какая-то лавка. Скажем, шаурму делает. Он рассуждает: „Мне 36. Ничего, все еще впереди. Да, у меня палатка с шаурмой, но скоро мы станем Макдональдсом“. И ты с трудом в это веришь. Но когда мы смотрим на Овчинникова (Федор Овчинников — основатель компании „Додо Пицца“, которая имеет собственную франшизу, по которой открыто больше 700 пиццерий, — прим. „Про бизнес“), который когда-то в подвале в Сыктывкаре первую пиццу сделал, ощущения совсем другие.

В общем, люди, которые занимаются бизнесом, странные. Их нездоровый оптимизм делает этих людей очень упертыми. А дальше мы видим просто „ошибку выжившего“. 90 из 100 таких упертых умрут в этой палатке с шаурмой, а 10 — сделают Макдональдс. Просто мы видим только тех, у кого получилось, кого нездоровая упертость привела к результату. А большинтво-то получило полное разорение. И вот это какие-то особенные черты характера, которые приводят людей в бизнес».



Фото: secretmag.ru

«Мы теряем эффективность из-за удаленки»

«У нас 200 человек. Часть сотрудников и так работала удаленно. Я в последние годы был вынужден работать удаленно. Мы научились. Но удовольствия и радости это не доставляет. Сейчас мы теряем в эффективности. Пока власти не запретили выходить из дома, у нас позиция была такая: кто хочет ходить в офис, пускай ходит. Многие ходили.

Надо понимать, что, например, в Штатах число удаленных сотрудников в последние годы росло исключительно из-за кадрового голода. Ты физически не можешь нанять сисадмина в Долине, поэтому вынужден искать его где-нибудь в Атланте. Но при прочих равных любой руководитель, конечно, посадит человека в офис.

Есть отдельные компании, которые могут себе позволить быть бесконечно неэффективными: бирюзовыми, удаленными, какими угодно. Они или очень богатые, или монополисты, или у них очень много инвестиций. Например, Uber может творить что угодно.

Я сам перепробовал все инструменты — не работает это. Наше поколение училось общаться с другими людьми очно: в песочнице, в классе, в офисе. С этим ничего нельзя сделать».

«Люблю людей, неуверенных в себе»

«Бизнес растет не благодаря твоим усилиям, а вопреки твоим косякам. Нужно всегда выбирать нишу, которая растет, где вы можете позволить себе косячить, а она все равно будет расти. Выбор ниши — краеугольный камень.

Если тебе довелось оказаться в работающей системе, то ничего не трогай как минимум полгода. Моя большая ошибка была в том, что я начал позитивные реформы. Перед тем, как реформировать, надо разобраться, как оно устроено. Любая система работает на сложных связях, сложившихся отношениях. Пока ты во всем не разберешься, ничего трогать нельзя. Приходя в новую компанию, хороший гендиректор первые полгода не должен вообще ничего делать, а только сидеть и смотреть, почему оно работает и как так получилось.

Людей невозможно мотивировать, надо нанимать мотивированных. У меня была задача заставить кассиров говорить: „Спасибо, приходите к нам еще“. Я год на это угробил, но не справился. Решение такой задачи не в том, чтобы заставить сотрудников говорить „Спасибо, приходите к нам еще“, а в том, чтобы нанимать тех, кто сам говорит „Спасибо, приходите к нам еще“. Мы не средняя образовательная школа, „всех детей подтянуть по математике“. Бизнес гораздо больше похож на спортивную команду, где твоя задача — изначально найти тех, кто подходит, отобрать их и развить. Многие бизнесмены этого не понимают, рассуждают, мол, надо всех тянуть, делать систему мотивации, KPI.

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Я много раз говорил, что люблю людей, неуверенных в себе. Они достигают самых больших высот. Не люблю самоуверенных людей. Такой человек считает, что он всего достиг и ему ничему не надо учиться. Самоуверенные наглецы на собеседовании просят больше зарплату, они красивее себя продают и рассказывают о себе. А продукты создают неуверенные, закомплексованные ребята. В бизнесе успешнее оказываются они же. Они говорят: „Я недостаточно хорош. Мне надо большему учиться“. И я пытаюсь в свою „футбольную команду“ набрать тех, кто красиво делает, а не красиво говорит».



Фото: en.tgchannels.org

«Важный навык — уметь перед кем-то отчитываться»

«Если ты умеешь свою гордыню и упертость чуть-чуть пригасить, то резко повышаешь шансы на успех. В какой-то момент кто-то скажет, что понял твою идею, что круглый телевизор — это офигенно, и он тоже думает, что телевизоры станут круглыми, но добавит: знаешь, а что, если сделать не круглый, а овальный? Не надо полностью отказываться от своей идеи, но нужно услышать обратную связь. Иногда услышать — значит резко повысить шансы на успех.

Пригасить гордыню лично мне помогло решение не владеть 100%, а делать бизнес с партнерами. У меня есть акционеры, которые мне поверили, что телевизор должен быть круглый, но они все-таки могут прийти в кабинет и сказать: «Слушай, похоже, овальный выстрелит». Когда компания не вся твоя, надо иногда перед кем-то отчитываться, а это важный навык — уметь перед кем-то отчитываться. Да, бьет по гордыне, неприятно. Но на самом деле это делает тебя сильнее. Иногда сесть и сказать акционерам: «Мне кажется, мы обосрались.

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Но это не значит, что нужно быть послушными: если будешь всех слушать, то проиграешь. Генри Форд правильно говорил: «Если бы я спрашивал, что нужно моим клиентам, они бы попросили быструю лошадь». Ни в коем случае. Ты никогда не создашь ничего большого и визионерского, если ты не сумасшедший и не идешь напролом. Основатель Airbnb Брайан Чески как-то сказал: идея, что кто-то будет сдавать комнату с надувными матрасом у себя в квартире незнакомым людям казалась безумной, все крутили у виска. Но и в его случае телевизор оказался не совсем круглым, а немного овальным. Сработал баланс между визионерским упорством и позитивной обратной связью».

Источники: rutube.ru , thebell.io , ideanomics.ru

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