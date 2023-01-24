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Белорусские претендентки на полет к МКС прошли медкомиссию
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все шесть претенденток из Беларуси на полет к Международной космической станции (МКС) прошли медкомиссию. Как передает «МИР 24», об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
Как отметил глава Академии наук, полет на МКС женщины-космонавта из Беларуси может состояться этой осенью, «если ничего не поменяется».
Отбор претендентов на место в экипаже МКС среди белорусских космонавтов начался в июне прошлого года. Всего Национальная академия наук Беларуси составила для корпорации «Роскосмос» список из 29 кандидатов для полета.
В конце 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что
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Полет может состояться осенью 2023 года.
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