Белорусские претендентки на полет к МКС прошли медкомиссию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все шесть претенденток из Беларуси на полет к Международной космической станции (МКС) прошли медкомиссию. Как передает «МИР 24», об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«У нас медкомиссию прошли, в России прошли. Подтверждаются по здоровью шесть претендентов», – рассказал Гусаков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белорусской науки.

Как отметил глава Академии наук, полет на МКС женщины-космонавта из Беларуси может состояться этой осенью, «если ничего не поменяется».

Отбор претендентов на место в экипаже МКС среди белорусских космонавтов начался в июне прошлого года. Всего Национальная академия наук Беларуси составила для корпорации «Роскосмос» список из 29 кандидатов для полета.