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Белорусские претендентки на полет к МКС прошли медкомиссию

24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все шесть претенденток из Беларуси на полет к Международной космической станции (МКС) прошли медкомиссию. Как передает «МИР 24», об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«У нас медкомиссию прошли, в России прошли. Подтверждаются по здоровью шесть претендентов», – рассказал Гусаков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белорусской науки.

Как отметил глава Академии наук, полет на МКС женщины-космонавта из Беларуси может состояться этой осенью, «если ничего не поменяется».

Отбор претендентов на место в экипаже МКС среди белорусских космонавтов начался в июне прошлого года. Всего Национальная академия наук Беларуси составила для корпорации «Роскосмос» список из 29 кандидатов для полета.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что белорусский космонавт отправится на МКС в 2023 году. Соответствующая договоренность была достигнута с белорусским лидером Александром Лукашенко.



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