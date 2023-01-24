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О чем пишут мировые СМИ: новая стрельба в США и демографический кризис в Японии
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семь человек стали жертвами стрельбы в северной Калифорнии. Два нападения произошли на грибной ферме и в транспортной компании, сообщает
Япония переживает демографический кризис, из-за которого рискует «перестать функционировать как общество», заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Данный вопрос следует решить «сейчас или никогда», сообщает
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном. Регулярные пассажирские рейсы свяжут Баку с Астаной и Алматы, сообщает
Белорусские полярники совершили первый научный поход в ранее не изученный район Антарктиды. Группа из семи человек достигла горного массива DSF, который расположен в глубине материковой части континента на высоте 1451 км над уровнем моря, сообщает
В Бишкеке пройдет международный турнир по историческому фехтованию. В нем примут участие, помимо отечественных спортсменов, представители России, Казахстана и Узбекистана, сообщает
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Семь человек погибли в результате очередного нападения со стрельбой в США. Премьер-министр Японии заявил, что страна вскоре может перестать функционировать как...
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