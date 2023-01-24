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О чем пишут мировые СМИ: новая стрельба в США и демографический кризис в Японии

24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семь человек стали жертвами стрельбы в северной Калифорнии. Два нападения произошли на грибной ферме и в транспортной компании, сообщает The Guardian. Полиция арестовала предполагаемого виновника по имени Чжао Чунли (67 лет). Известно, что он работал на одном из предприятий. Его мотивы устанавливаются, ведется расследование. Данный случай стал уже шестым массовым расстрелом в США с начала года. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал происходящее чередой трагедий.

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