О чем пишут мировые СМИ: новая стрельба в США и демографический кризис в Японии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семь человек стали жертвами стрельбы в северной Калифорнии. Два нападения произошли на грибной ферме и в транспортной компании, сообщает The Guardian . Полиция арестовала предполагаемого виновника по имени Чжао Чунли (67 лет). Известно, что он работал на одном из предприятий. Его мотивы устанавливаются, ведется расследование. Данный случай стал уже шестым массовым расстрелом в США с начала года. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал происходящее чередой трагедий.

Япония переживает демографический кризис, из-за которого рискует «перестать функционировать как общество», заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Данный вопрос следует решить «сейчас или никогда», сообщает CNN . Кисида призвал правительство удвоить расходы на программы, связанные с детьми. В апреле 2023 года будет создано новое агентство, которое будет заниматься этим вопросом. Также властям следует смягчить миграционную политику. В 2022 году в Японии зарегистрировали наименьшее число рождений за все время наблюдений – 800 тысяч. Также Япония занимает второе место в мире после Монако по количеству людей старше 65 лет – около 28%.

Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном. Регулярные пассажирские рейсы свяжут Баку с Астаной и Алматы, сообщает «Казахстанская правда» . Рейсы из Баку в Астану возобновятся с 10 марта и будут производиться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Рейсы из Баку в Алматы возобновятся с 11 марта и будут совершаться по средам и воскресеньям.

Белорусские полярники совершили первый научный поход в ранее не изученный район Антарктиды. Группа из семи человек достигла горного массива DSF, который расположен в глубине материковой части континента на высоте 1451 км над уровнем моря, сообщает БелТА . Полярники провели ряд исследований, провели отбор проб и природных материалов. Также была заложена памятная капсула с государственной символикой Беларуси, списком сотрудников 15-й Белорусской антарктической экспедиции и кратким описанием научных целей и задач белорусских ученых в Антарктиде.