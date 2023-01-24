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Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей

24.01.2023 16:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей
Ирина Агибалова

Как планировать бюджет компании, если планирование вдолгую невозможно? Как учитывать доходы и расходы. 27 января приглашаем на тематическую встречу предпринимательского Клуба Про бизнес, в минском отеле Реннесанс.

Выступает Ирина Агибалова, эксперт в финансах с 25+ лет практического опыта (ГК «Содружество», дистрибьюция изделий «Милавица» и др.). Финансовый консультант, собственник нескольких компаний.

Регистрация на встречу стартует в 18:30.

С 19:00 до 20:00 состоится выступление эксперта. Ирина Агибалова расскажет про:

  • Виды бюджетирования
  • Внедрение системы бюджетирования
  • Финансовое планирование
  • Работу с юнит экономикой

С 20:00 до 21:00 эксперт ответит на вопросы.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей
Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

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Генеральный партнер Клуба:

Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
 
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Как планировать бюджет компании, если планирование вдолгую невозможно? Как учитывать доходы и расходы. 27 января приглашаем на тематическую встречу...
 
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