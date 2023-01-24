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Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей
24.01.2023 16:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как планировать бюджет компании, если планирование вдолгую невозможно? Как учитывать доходы и расходы. 27 января приглашаем на тематическую встречу предпринимательского Клуба Про бизнес, в минском отеле Реннесанс.
Выступает Ирина Агибалова, эксперт в финансах с 25+ лет практического опыта (ГК «Содружество», дистрибьюция изделий «Милавица» и др.). Финансовый консультант, собственник нескольких компаний.
Регистрация на встречу стартует в 18:30.
С 19:00 до 20:00 состоится выступление эксперта. Ирина Агибалова расскажет про:
С 20:00 до 21:00 эксперт ответит на вопросы.
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:
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Генеральный партнер Клуба:
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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Как планировать бюджет компании, если планирование вдолгую невозможно? Как учитывать доходы и расходы. 27 января приглашаем на тематическую встречу...
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