Как управлять финансами компании в этом году. Тематическая встреча Клуба предпринимателей

Источник материала: ProBusiness



Ирина Агибалова

Как планировать бюджет компании, если планирование вдолгую невозможно? Как учитывать доходы и расходы. 27 января приглашаем на тематическую встречу предпринимательского Клуба Про бизнес, в минском отеле Реннесанс.

Выступает Ирина Агибалова, эксперт в финансах с 25+ лет практического опыта (ГК «Содружество», дистрибьюция изделий «Милавица» и др.). Финансовый консультант, собственник нескольких компаний.

Регистрация на встречу стартует в 18:30.

С 19:00 до 20:00 состоится выступление эксперта. Ирина Агибалова расскажет про:

Виды бюджетирования

Внедрение системы бюджетирования

Финансовое планирование

Работу с юнит экономикой

С 20:00 до 21:00 эксперт ответит на вопросы.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

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Генеральный партнер Клуба:





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