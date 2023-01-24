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Погода в СНГ: туман и гололедица в Беларуси, солнечно и без осадков в Армении
24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно, гололедица и
Казахстан
Над Алматы из-за холодов повис черный смог. В мегаполисе по ночам стабильно минус 15. Беспрерывно отапливается частный сектор и работает ТЭЦ-2. Большое количество транспорта тоже сказывается на качестве воздуха. Уровень загрязнения в последние дни превышает норму в десятки раз, отмечают экоактивисты.
Кыргызстан
В Кыргызстане морозы пошли на спад. Сегодня в Бишкеке днем минус четыре, солнечно и без осадков. В горных районах, на перевальных участках сохраняется стужа.
Беларусь
Копытные чаще стали выходить на трассы. Они хотят полакомиться солью, которой обрабатывают асфальт. Чтобы избежать ДТП, инспекторы ГАИ советуют соблюдать скоростной режим и останавливаться при виде зверя на дороге. Моргать светом фар и использовать звуковые сигналы не стоит: животное может повести себя непредсказуемо.
Армения
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