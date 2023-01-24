Погода в СНГ: туман и гололедица в Беларуси, солнечно и без осадков в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, гололедица и температура около нуля будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Зима проверяет на прочность казахстанцев. Снег, метель, сильный ветер и туман чередуются на севере и востоке республики. А на юге жители никак не привыкнут к морозам. Ночью в Жетысуской области температура упадет до минус 25.

Над Алматы из-за холодов повис черный смог. В мегаполисе по ночам стабильно минус 15. Беспрерывно отапливается частный сектор и работает ТЭЦ-2. Большое количество транспорта тоже сказывается на качестве воздуха. Уровень загрязнения в последние дни превышает норму в десятки раз, отмечают экоактивисты.