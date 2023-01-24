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Погода в СНГ: туман и гололедица в Беларуси, солнечно и без осадков в Армении

24.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, гололедица и температура около нуля будет сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима проверяет на прочность казахстанцев. Снег, метель, сильный ветер и туман чередуются на севере и востоке республики. А на юге жители никак не привыкнут к морозам. Ночью в Жетысуской области температура упадет до минус 25.

Над Алматы из-за холодов повис черный смог. В мегаполисе по ночам стабильно минус 15. Беспрерывно отапливается частный сектор и работает ТЭЦ-2. Большое количество транспорта тоже сказывается на качестве воздуха. Уровень загрязнения в последние дни превышает норму в десятки раз, отмечают экоактивисты.

Кыргызстан

В Кыргызстане морозы пошли на спад. Сегодня в Бишкеке днем минус четыре, солнечно и без осадков. В горных районах, на перевальных участках сохраняется стужа.

На одном из перевалов автодороги Ош – Сары – Таш – Иркештам сегодня столбики термометров опустятся до минус 26 градусов. С утра там была пурга, сейчас погода прояснилась. Трасса открыта.

Беларусь

Из-за тумана и гололедицы в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. В Минске плюс один, но из-за ветра и высокой влажности кажется, что на улице мороз.

Копытные чаще стали выходить на трассы. Они хотят полакомиться солью, которой обрабатывают асфальт. Чтобы избежать ДТП, инспекторы ГАИ советуют соблюдать скоростной режим и останавливаться при виде зверя на дороге. Моргать светом фар и использовать звуковые сигналы не стоит: животное может повести себя непредсказуемо.

Армения

В Ереване сегодня плюс пять, солнечно и без осадков. Холоднее всего в Гегаркунике, горах Арагацотна и Вайоц Дзора. Там столбики термометров показывают 10 градусов мороза. Январь в Армении – самый дорогостоящий месяц по коммунальным счетам. В стране нет централизованного отопления, жители самостоятельно устанавливают газовые котлы. Чтобы поддерживать тепло в доме, зимой приходится платить 40 тысяч драмов, или чуть более семи тысяч рублей в месяц.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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