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Выставка о воинах-узбекистанцах открылась в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минском Музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка о воинах-узбекистанцах. Многие из них принимали участие в освобождении Беларуси, удостоены звания Героя Советского Союза. В экспозиции – десятки снимков, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Сейчас на месте лагеря для военнопленных «Шталлаг-352» – монумент. В годы Великой Отечественной там убили 80 тысяч человек. Среди них – 40 узбекистанцев. Мамадали Топвалдыеву вместе с товарищем удалось бежать. Их приютила мама друга Анна Рылькова.
«Рисковала при этом своей жизнью. Впоследствии Мамадали Топвалдыев стал партизаном бригады «Чекист», которая действовала в Могилевской области. Это был смелый, храбрый, отважный партизан, о котором буквально ходили легенды. В 1944-м он был удостоен звания Героя Советского Союза», – говорит заведующая отделом Музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.
В 2019 году внук легендарного партизана подарил минскому музею альбом с фотографиями деда. Там и спасительница Анна Рылькова у его могилы. Мамадали Топвалдыев погиб в 1969-м.
Узбекистанцы принимали участие в освобождении Беларуси. Именем Героя Советского Союза Гуляма Якубова названы улицы в Минске и Быхове.
В тылу Узбекистана были свои герои. Бишорат Мирбобоева стала первой узбекской девушкой, которая прыгнула с парашютом, и первой машинисткой локомотива, которая доставляла продукцию на фронт. Предприятия страны выпускали продукты, хлопок, одежду. В республику эвакуировали полтора миллиона мирных жителей.
«Среди эвакуированных было 250 тысяч детей. Примечателен тот факт, что эти дети не были размещены в домах-приютах. Все были взяты на попечение семьями Узбекистана», – отмечает временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров.
К примеру, семья кузнеца Шоахмеда Шомахмудова приютила сразу 15 детей. Этой истории посвятили фильм «Ты не сирота», который сегодня покажут в музее. В этом году в прокат выйдет
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Узбекистанцы принимали участие в освобождении Беларуси. Именем Героя Советского Союза Гуляма Якубова названы улицы в Минске и Быхове.
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