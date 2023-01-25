Выставка о воинах-узбекистанцах открылась в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском Музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка о воинах-узбекистанцах. Многие из них принимали участие в освобождении Беларуси, удостоены звания Героя Советского Союза. В экспозиции – десятки снимков, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Сейчас на месте лагеря для военнопленных «Шталлаг-352» – монумент. В годы Великой Отечественной там убили 80 тысяч человек. Среди них – 40 узбекистанцев. Мамадали Топвалдыеву вместе с товарищем удалось бежать. Их приютила мама друга Анна Рылькова.

«Рисковала при этом своей жизнью. Впоследствии Мамадали Топвалдыев стал партизаном бригады «Чекист», которая действовала в Могилевской области. Это был смелый, храбрый, отважный партизан, о котором буквально ходили легенды. В 1944-м он был удостоен звания Героя Советского Союза», – говорит заведующая отделом Музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

В 2019 году внук легендарного партизана подарил минскому музею альбом с фотографиями деда. Там и спасительница Анна Рылькова у его могилы. Мамадали Топвалдыев погиб в 1969-м.

Узбекистанцы принимали участие в освобождении Беларуси. Именем Героя Советского Союза Гуляма Якубова названы улицы в Минске и Быхове.

«Его рота на протяжении 20 часов вела бой, отбила 40 атак противника. Многие, к сожалению, в том бою погибли. Погиб сам Гулям Якубов. В 1984 году в Быховском районе был открыт мемориал «Лучицкая высота», – рассказала заведующая отделом Музея истории Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

В тылу Узбекистана были свои герои. Бишорат Мирбобоева стала первой узбекской девушкой, которая прыгнула с парашютом, и первой машинисткой локомотива, которая доставляла продукцию на фронт. Предприятия страны выпускали продукты, хлопок, одежду. В республику эвакуировали полтора миллиона мирных жителей.

«Среди эвакуированных было 250 тысяч детей. Примечателен тот факт, что эти дети не были размещены в домах-приютах. Все были взяты на попечение семьями Узбекистана», – отмечает временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров.