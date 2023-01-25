Правила регистрации политических партий изменились в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появятся новые условия для создания политических партий. Об этом заявили депутаты Палаты представителей Национального собрания страны. Как сообщает «МИР 24», парламентарии рассмотрели 25 января несколько новых законопроектов.

Чтобы зарегистрировать политическую партию, теперь нужно собрать более пяти тысяч единомышленников. Это в пять раз больше, чем раньше. В новом законе разрешили финансировать партии из республиканского бюджета и запретили помогать им деньгами из-за рубежа.

«Это то, о чем просили наши граждане: по решению Верховного суда деятельность такой партии в нашей стране будет ликвидирована – понятно, по каким причинам. Структуры партии должны быть распределены таким образом, чтобы они были организованы и созданы не менее чем в одной трети городов и районов страны, а также не менее чем в одной трети районов столицы», – пояснил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

В Беларуси появится и новый институт власти. Парламентарии рассмотрели проекты законов о Всебелорусском народном собрании и изменениях в Избирательном кодексе. Они уже прошли общественное обсуждение. Так, участниками народного вече станут около 1200 человек, 400 из них представят гражданское общество.