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Правила регистрации политических партий изменились в Беларуси
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появятся новые условия для создания политических партий. Об этом заявили депутаты Палаты представителей Национального собрания страны. Как сообщает «МИР 24», парламентарии рассмотрели 25 января несколько новых законопроектов.
Чтобы зарегистрировать политическую партию, теперь нужно собрать более пяти тысяч единомышленников. Это в пять раз больше, чем раньше. В новом законе разрешили финансировать партии из республиканского бюджета и запретили помогать им деньгами из-за рубежа.
В Беларуси появится и новый институт власти. Парламентарии рассмотрели проекты законов о
Делегатов ВНС
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Чтобы зарегистрировать партию, нужно собрать более пяти тысяч единомышленников – в пять раз больше, чем раньше.
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