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Три теннисистки из СНГ оказались в полуфиналах Australian Open
25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка
В результате в полуфиналах этого турнира Большого шлема из четырех участниц – три представительницы СНГ. Помимо Соболенко, за победу будут бороться другая представительница Беларуси Виктория Азаренко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Финальный матч Australian Open пройдет уже в эту субботу, и, по мнению экспертов, есть большая вероятность того, что в решающем матче на корте сойдутся представительницы Содружества.
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Финальный матч Открытого чемпионата Австралии пройдет уже в эту субботу, 28 января.
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