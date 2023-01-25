Три теннисистки из СНГ оказались в полуфиналах Australian Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Она победила хорватку Донну Векич в двух сетах, передает «МИР 24».

В результате в полуфиналах этого турнира Большого шлема из четырех участниц – три представительницы СНГ. Помимо Соболенко, за победу будут бороться другая представительница Беларуси Виктория Азаренко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Финальный матч Australian Open пройдет уже в эту субботу, и, по мнению экспертов, есть большая вероятность того, что в решающем матче на корте сойдутся представительницы Содружества.