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Три теннисистки из СНГ оказались в полуфиналах Australian Open

25.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Она победила хорватку Донну Векич в двух сетах, передает «МИР 24».

В результате в полуфиналах этого турнира Большого шлема из четырех участниц – три представительницы СНГ. Помимо Соболенко, за победу будут бороться другая представительница Беларуси Виктория Азаренко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Финальный матч Australian Open пройдет уже в эту субботу, и, по мнению экспертов, есть большая вероятность того, что в решающем матче на корте сойдутся представительницы Содружества.



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Финальный матч Открытого чемпионата Австралии пройдет уже в эту субботу, 28 января.
 
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