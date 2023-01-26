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Погода в СНГ: в Казахстане готовятся к паводкам, на Иссык-Куле встречают лебедей

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, днем небольшие осадки и температура минус 1 градус сегодня в Москве. В некоторых странах Содружества держатся морозы, а где-то уже готовятся к весеннему половодью. Подробнее – корреспонденты телеканала «МИР 24».

Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана. В Алматинской области сильный мороз, ночью до минус 25. Ясная погода только на юге и западе, в остальных частях страны разгуляется ветер со снегом и низовой метелью. Казахстанские спасатели уже готовятся к паводкам. К примеру, в Усть-Каменогорске на востоке республики в зоне подтоплений 900 частных домов. Чтобы защитить жителей, здесь расчищают и углубляют арыки, заготавливают инертные материалы и обновляют технику. В ближайшее время планируют закупить еще 10 переносных мотопомп. Жители должны вовремя убирать снег со дворов и позаботиться о состоянии отводных канав.

«На данном этапе ведутся работы по промывке водопропускных сооружений горячей водой на ручье Безымянный. На данном участке подвержены подтоплению порядка 23 домов в паводковый период», – сказал старший офицер Управления по ЧС города Усть-Каменогорск Валентин Литвиненко.

В Минске без осадков и 3 градуса мороза. В некоторых областях Беларуси пройдет мокрый снег. Из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень опасности. Из-за аномально теплого января на востоке страны – зимний паводок. Такого не было уже много лет. Таяние снега привело к росту уровня воды в реках. Подтоплены участки дорог и подворья. Пострадавших нет.

В Кыргызстане с каждым днем становится теплее. Сегодня в Бишкеке воздух прогреется до двух градусов выше нуля, без осадков. В Иссык-Кульской области еще теплее, сегодня здесь плюс 6. Озеро Иссык-Куль стало любимым местом зимовки для диких лебедей. Их все чаще замечают и снимают на камеры местные жители и любители природы.



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Теги: Минск
 
 
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Таяние снега в Беларуси привело к росту уровня воды в реках.
 
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