«Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»: креатив как тренд эффективности

Источник материала: ProBusiness





2−3 марта в Минске на площадке конгресс-центра IBB состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ и БРЕНДИНГА», которая откроет деловой сезон 2023 для маркетингового сообщества и компаний креативных индустрий Беларуси.

Событие объединит более 350 представителей международных и локальных брендов, работающих в различных сферах экономики. Основными темами конференции станут антикризисный маркетинг и коммуникации в условиях кардинально новых вызовов времени; креативность и инновации при разработке концепций брендов; обмен опытом по итогам прошедшего года и прогнозы построения эффективных стратегий в маркетинге и коммуникациях с учетом колоссально меняющихся рынков.

В программе конференции запланированы более 25 мастер-классов от экспертов, которые успешно работают в различных сегментах рынка и стремятся не только выявлять актуальные тренды, но и представить аналитику по прогнозам развития эффективных инструментов маркетинга исходя из собственного опыта и реализованных проектов на белорусском и внешних рынках.

Спикерами конференции выступят владельцы бизнесов, топ-менеджеры и директора по маркетингу международных и локальных брендов, собственники и креативные директора ведущих агентств расскажут о том, как эффективно реализовать маркетинговые стратегии в online и offline среде, какие инструменты и методы аналитики наиболее актуальны на сегодняшний день, как выстроить продуктивную коммуникацию между брендом и целевой аудиторией.

Отдельная сессия докладов будет представлена кейсами лауреатов РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДОВ И АГЕНТСТВ по реализованным проектам, которые получили высокое признание с точки зрения их эффективности престижной ПРЕМИИ ADMA в октябре прошедшего года. Завершится конференция церемонией награждения РЕЙТИНГОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДОВ И АГЕНТСТВ 2022 и РЕЙТИНГА КРЕАТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2022. На церемонии также будут награждены победители РЕЙТИНГА КРЕАТИВНОСТИ «YOUNG CREATORS», первым партнером которого выступает МТБанк .