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Беларусь увеличила продажи племенных животных в страны СНГ

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает продажи племенных животных в страны Содружества. От экспорта страна получила около 1,5 млн долларов. На одном из предприятий, например, разводят буренок европейских пород. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

День на ферме расписан по минутам. Буренки должны быть накормлены, хорошо выглядеть и не болеть. Управляющая Марина Федюк знает все про характер своих француженок и шотландок. А их у хозяйки больше 600.

«Животные у нас на племенной ферме герефордской породы – такой спокойный, уравновешенный темперамент. Абердины немножко средне. А вот лимузины с более выраженным темпераментом», – рассказала управляющая отделением племенного животноводства крупного рогатого скота Марина Федюк.

Племенной скот популярен среди животноводов. Чем больше потомства может дать корова, тем она ценнее. На выбор несколько пород. Отличаются по массе, мраморности мяса и окрасу.

«На перспективу мы подключаем бельгийскую голубую породу, где мясность выше по сравнению с другими породами. Может быть, подключим еще одну породу. Одна из наработок – это порода шароле», – пояснил генеральный директор гродненского племенного предприятия Петр Каштелян.

Коровы – животные неприхотливые. Могут и зимой с комфортом жить под открытым небом. А вот корм должен быть особый – витаминизированный и законсервированный в специальных условиях. С таким питанием телята прибавляют в весе до полутора килограммов в сутки.

«Корм находится постоянно в кормушке, круглые сутки. Телятам меньше, бычки постарше, им побольше. Больше съедают коровы – до 25 килограмм сенажа. В среднем приходится на голову 15 килограммов в сутки», – рассказал директор Щучинского филиала Гродненского племенного предприятия Иван Кимашевский.

Годовалых бычков активно покупают внутри страны и в странах Содружества. Среди клиентов животноводы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. У каждой страны свой фаворит среди пород.

«В Казахстане пользуется популярностью герефордская порода. Узбекистан больше просит абердино-ангусской, лимузинской породы. Выбирает покупатель, что кому нравится по окрасу, продуктивности, по нраву» – отметил генеральный директор Белорусского государственного объединения по племенному животноводству Руслан Березовик.

Среди новых партнеров фермеры из Кыргызстана. Они предпочитают не мясные, а молочные породы. На белорусском племенном предприятии уже строят загоны для новых телят.



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Этот вид экспорта дал стране около 1,5 млн долларов. Годовалых бычков активно покупают в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
 
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