Беларусь увеличила продажи племенных животных в страны СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает продажи племенных животных в страны Содружества. От экспорта страна получила около 1,5 млн долларов. На одном из предприятий, например, разводят буренок европейских пород. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

День на ферме расписан по минутам. Буренки должны быть накормлены, хорошо выглядеть и не болеть. Управляющая Марина Федюк знает все про характер своих француженок и шотландок. А их у хозяйки больше 600.

«Животные у нас на племенной ферме герефордской породы – такой спокойный, уравновешенный темперамент. Абердины немножко средне. А вот лимузины с более выраженным темпераментом», – рассказала управляющая отделением племенного животноводства крупного рогатого скота Марина Федюк.

Племенной скот популярен среди животноводов. Чем больше потомства может дать корова, тем она ценнее. На выбор несколько пород. Отличаются по массе, мраморности мяса и окрасу.

«На перспективу мы подключаем бельгийскую голубую породу, где мясность выше по сравнению с другими породами. Может быть, подключим еще одну породу. Одна из наработок – это порода шароле», – пояснил генеральный директор гродненского племенного предприятия Петр Каштелян.

Коровы – животные неприхотливые. Могут и зимой с комфортом жить под открытым небом. А вот корм должен быть особый – витаминизированный и законсервированный в специальных условиях. С таким питанием телята прибавляют в весе до полутора килограммов в сутки.