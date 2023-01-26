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Беларусь увеличила продажи племенных животных в страны СНГ
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь увеличивает продажи племенных животных в страны Содружества. От экспорта страна получила около 1,5 млн долларов. На одном из предприятий, например, разводят буренок европейских пород. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
День на ферме расписан по минутам. Буренки должны быть накормлены, хорошо выглядеть и не болеть. Управляющая Марина Федюк знает все про характер своих француженок и шотландок. А их у хозяйки больше 600.
Племенной скот популярен среди животноводов. Чем больше потомства может дать корова, тем она ценнее. На выбор несколько пород. Отличаются по массе, мраморности мяса и окрасу.
«На перспективу мы подключаем бельгийскую голубую породу, где мясность выше по сравнению с другими породами. Может быть, подключим еще одну породу. Одна из наработок – это порода шароле», – пояснил генеральный директор гродненского племенного предприятия Петр Каштелян.
Коровы – животные неприхотливые. Могут и зимой с комфортом жить под открытым небом. А вот корм должен быть особый – витаминизированный и законсервированный в специальных условиях. С таким питанием телята прибавляют в весе до полутора килограммов в сутки.
«Корм находится постоянно в кормушке, круглые сутки. Телятам меньше, бычки постарше, им побольше. Больше съедают коровы – до 25 килограмм сенажа. В среднем приходится на голову 15 килограммов в сутки», – рассказал директор Щучинского филиала Гродненского племенного предприятия Иван Кимашевский.
Годовалых бычков активно покупают внутри страны и в странах Содружества. Среди клиентов животноводы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. У каждой страны свой фаворит среди пород.
«В Казахстане пользуется популярностью герефордская порода. Узбекистан больше просит абердино-ангусской, лимузинской породы. Выбирает покупатель, что кому нравится по окрасу, продуктивности, по нраву» – отметил генеральный директор Белорусского государственного объединения по племенному животноводству Руслан Березовик.
Среди новых партнеров фермеры из Кыргызстана. Они предпочитают не мясные, а молочные породы. На белорусском племенном предприятии уже строят загоны для новых телят.
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Этот вид экспорта дал стране около 1,5 млн долларов. Годовалых бычков активно покупают в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
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