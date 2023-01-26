Спортсменам из России и Беларуси предложили принять участие в Азиатских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, говорится в сообщении на сайте организации.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», – подчеркивается в релизе.

Организация предложила российским и белорусским атлетам, которые имеют право на участие, выступить на Азиаде. Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Напомним, в прошлом месяце на Олимпийском саммите глава ОСА заявил о готовности принимать спортсменов из России на турнирах в Азии. Накануне Исполком МОК поддержал ОСА в стремлении предоставить россиянам площадку для соревнований.