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Спортсменам из России и Беларуси предложили принять участие в Азиатских играх

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, говорится в сообщении на сайте организации.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях», – подчеркивается в релизе.

Организация предложила российским и белорусским атлетам, которые имеют право на участие, выступить на Азиаде. Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Напомним, в прошлом месяце на Олимпийском саммите глава ОСА заявил о готовности принимать спортсменов из России на турнирах в Азии. Накануне Исполком МОК поддержал ОСА в стремлении предоставить россиянам площадку для соревнований.



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Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
 
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