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Большой капремонт: в Минске приведут в порядок 169 многоквартирных домов

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отремонтируют 169 многоквартирных домов. Почти для всех готов план работ. Обновить в столице планируют не меньше 3% зданий, передает телеканал «МИР 24».

Ремонтировать будут комплексно – по несколько кварталов одновременно. Это сократит время и стоимость работ. 60% денег выделят из госбюджета, еще 40% – отчисления жильцов.

«Необходимость проведения капитального ремонта оценивается комплексно. Понятно, что различные сроки эффективной эксплуатации у каждого элемента, а капитальный ремонт – это некий усредненный срок, который для планирования мы рассчитываем. В идеале, наверное, с учетом современных технологий в строительстве, оптимальный срок выполнения ремонта – раз в 35 лет», –сказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Застройщики отремонтируют газо- и водоснабжение, крышу и фасад. Проверят балконы и при необходимости заменят двери в подъездах. Есть и услуги на выбор, за которые жильцам придется заплатить дополнительно. Например, утеплить здание, поставить стеклопакеты или отремонтировать подъезд.

В Беларуси в капремонте нуждается почти 4 млн квадратных метров жилья. В среднем на одно здание уходит от 3 трех до пяти месяцев.



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Теги: Минск
 
 
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Обновить в столице планируют не меньше 3% зданий.
 
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