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Большой капремонт: в Минске приведут в порядок 169 многоквартирных домов
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске отремонтируют 169 многоквартирных домов. Почти для всех готов план работ. Обновить в столице планируют не меньше 3% зданий, передает телеканал «МИР 24».
Ремонтировать будут комплексно – по несколько кварталов одновременно. Это сократит время и стоимость работ. 60% денег выделят из госбюджета, еще 40% – отчисления жильцов.
Застройщики отремонтируют газо- и водоснабжение, крышу и фасад. Проверят балконы и при необходимости заменят двери в подъездах. Есть и услуги на выбор, за которые жильцам придется заплатить дополнительно. Например, утеплить здание, поставить стеклопакеты или отремонтировать подъезд.
В Беларуси в капремонте нуждается почти 4 млн квадратных метров жилья. В среднем на одно здание уходит от 3 трех до пяти месяцев.
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Обновить в столице планируют не меньше 3% зданий.
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