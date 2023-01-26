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Финал Открытого чемпионата Австралии станет первым для Рыбакиной и Соболенко

26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Впервые в главном матче теннисного турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии встретятся Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси. Для обеих это будет первый австралийский финал, передает телеканал «МИР 24».

23-летней Рыбакиной хватило двух сетов, чтобы справиться с белоруской Викторией Азаренко. Елена показала мощную уверенную игру. Она была лучше практически по всем параметрам. Итоговый счет 7:6 6:3 в пользу действующей чемпионки Уимблдона.

Не испытала трудностей и Арина Соболенко. Также в двух партиях она взяла верх над Магдой Линетт из Польши. Белорусская теннисистка продлила свою победную серию в этом году до 10 игр подряд.

Решающий матч женского одиночного разряда пройдет в субботу, 28 января.



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Решающий матч женского одиночного разряда пройдет в субботу, 28 января.
 
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