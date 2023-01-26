|
Финал Открытого чемпионата Австралии станет первым для Рыбакиной и Соболенко
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Впервые в главном матче теннисного турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии встретятся
23-летней Рыбакиной хватило двух сетов, чтобы справиться с белоруской Викторией Азаренко. Елена показала мощную уверенную игру. Она была лучше практически по всем параметрам. Итоговый счет 7:6 6:3 в пользу действующей чемпионки Уимблдона.
Не испытала трудностей и Арина Соболенко. Также в двух партиях она взяла верх над Магдой Линетт из Польши. Белорусская теннисистка продлила свою победную серию в этом году до 10 игр подряд.
Решающий матч женского одиночного разряда пройдет в субботу, 28 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решающий матч женского одиночного разряда пройдет в субботу, 28 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)