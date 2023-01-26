Настоящий биатлонный городок организовали на Кубке Содружества в Раубичах

«Нас пригласили посмотреть на биатлон, и мы приехали! Мы уже здесь третий раз, и нам очень нравится. Мне очень весело!» – признались болельщицы.



За час до соревнований ярмарочный городок кипит. Зрителей несколько сотен. Одни приехали заранее, сделать снежное селфи, другие продегустировать кухню.

«Самое классное – это наш армянский шашлык. Мы подаем его с прекрасным соусом, сами готовим. За пару часов все раскупается», – отметил продавец Владимир Григорян.

Для зрителей установили палатки для обогрева и бесплатно разливают чай. А вот спортсменам горячего не нужно – и так жарко. Пятый этап Кубка Содружества начался с мужского спринта. На старт вышли 33 участника.

Судьи постарались уравнять условия для спортсменов. Поработали над трассой, чтобы результаты были без поправки на номер старта.

«Сегодня изначально немножко сыпучий снег и трасса немножко мягковатая. Поэтому все спортсмены в равных условиях», – сказала заместитель главного судьи соревнований, старший судья на старте и финише Людмила Калинчик.

Самый титулованный спортсмен забега – россиянин Евгений Гараничев. У него 15 личных подиумов. Но сегодня биатлонист не справился с погодой.

«Трасса вчера очень жесткая была, сегодня не знаю, что произошло. Вроде температура та же, но трасса очень рыхлая. Приходилось каждый сантиметр терпеть и поднимать выше лыжи», – отметил бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи – 2014 Евгений Гараничев.

Первым в спринте стал Эдуард Латыпов. Он опередил в гонке Даниила Серохвостова и Антона Смольского. Но общий зачет по-прежнему возглавляет белорусский биатлонист.