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«Звездный поход»: студенты из СНГ посещают места боевой славы Беларуси
26.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Память не только о жертвах фашизма, но и о тех, кто спасал людей от гитлеровцев, сохраняют в Беларуси. Там стартовал интернациональный «Звездный поход». Студенты из стран Содружества посещают места боевой славы, чтобы найти сведения о погибших, передает «МИР 24» Янина Василевская.
Сведения о таких трагедиях собирает и казах Данияр Танабергенов. Его будущая профессия – историк. Впервые приехал в Беларусь, чтобы больше узнать о подвиге советского народа. Республику освобождали и его соотечественники, а вместе с ними узбеки, таджики, русские, туркмены и кыргызы.
На черных гранитных плитах – имена. Здесь во время Великой Отечественной фашисты заморили голодом, расстреляли или сожгли свыше 30 тысяч человек. Большинство погибших так и остались неизвестными. Но добровольцы и историки-студенты ищут сведения о них ежедневно и находят.
Очевидцев тех событий с каждым годом все меньше. Тамара Бычок в похожий концлагерь попала ребенком. И спустя 80 лет помнит все. Ее историю студенты слушают в тишине.
По памятным местам в разные регионы Беларуси отправились 10 отрядов. Всего в «Звездном походе» участвуют 250 человек. Это студенты и преподаватели из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
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Поход проходит в 58-й раз и уже стал традицией. Участники планируют поддерживать ее и в будущем.
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