«Звездный поход»: студенты из СНГ посещают места боевой славы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память не только о жертвах фашизма, но и о тех, кто спасал людей от гитлеровцев, сохраняют в Беларуси. Там стартовал интернациональный «Звездный поход». Студенты из стран Содружества посещают места боевой славы, чтобы найти сведения о погибших, передает «МИР 24» Янина Василевская.



«Шталаг-342» в Молодечно. Здесь в 43-м немецкие захватчики сожгли вместе с домом половину семьи Анастасии Липницкой. Об этом девушка узнала от прабабушки. Потом изучала документы. Признается: была в этих местах и раньше. Но каждый раз дыхание перехватывает, как в первый.

«Немцы пришли в деревню, Волки тогда она называлась, и сожгли два жилых дома, две семьи, в сумме это 22 человека, в том числе и родителей моей прабабушки, и даже 13-летнюю сестру не пожалели. Она решила пойти в гости к своим родителям, но в пути она встретила знакомого, который и сказал, что навещать уже некого», – рассказала студентка Белорусского государственного педагогического университета Анастасия Липницкая.

Сведения о таких трагедиях собирает и казах Данияр Танабергенов. Его будущая профессия – историк. Впервые приехал в Беларусь, чтобы больше узнать о подвиге советского народа. Республику освобождали и его соотечественники, а вместе с ними узбеки, таджики, русские, туркмены и кыргызы.

«В Молодечненском районе мой соотечественник из Жамбылской области, это современный Южный Казахстан, Абрамов Иван Григорьевич, он был партизаном. Свыше 1500 человек воевали в 65 партизанских бригадах на территории Беларуси. Я приехал, чтобы увидеть вживую места, где были совершены эти подвиги», – рассказал участник «Звездного похода» из Казахстана Данияр Танабергенов.

На черных гранитных плитах – имена. Здесь во время Великой Отечественной фашисты заморили голодом, расстреляли или сожгли свыше 30 тысяч человек. Большинство погибших так и остались неизвестными. Но добровольцы и историки-студенты ищут сведения о них ежедневно и находят.

«Порядка где-то 25 человек еще у нас на подходе. Дай бог, все сложится хорошо, и подтвердим факт, что вот именно они здесь погибли. И мы сможем их добить в барельеф», – рассказал руководитель по военно-патриотическому воспитанию школы №5 города Молодечно Юрий Ганчиевский.

Очевидцев тех событий с каждым годом все меньше. Тамара Бычок в похожий концлагерь попала ребенком. И спустя 80 лет помнит все. Ее историю студенты слушают в тишине.

«Поставили всех на дороге, чтобы всех расстрелять, а потом приезжает немецкий офицер и какая-то команда. И, представляете, как для коров, загоны такие, открывают ворота и пожалуйста», – рассказала бывшая узница концлагеря Тамара Бычок.

По памятным местам в разные регионы Беларуси отправились 10 отрядов. Всего в «Звездном походе» участвуют 250 человек. Это студенты и преподаватели из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.



«Звездный поход» проходит в 58-й раз и уже стал традицией. Участники планируют поддерживать ее и в будущем. На 70-летние Победы они заложили капсулу с посланием. В 2045-м ее откроют дети сегодняшних участников похода.